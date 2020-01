„Situace na Blízkém východě se tak dál komplikuje.“ Petříček reaguje na zabití Sulejmáního

Petříček očekává reakci ze strany Íránu na americký útok. Dle jeho slov se situace na Blízkém východě zkomplikovala a kromě toho jsou ohroženy úspěchy v boji proti mezinárodnímu terorismu. Dodal, že o vině lidí by neměly rozhodovat soudy, jak však řekl, není vojenský taktik. Petříček si myslí, že tak jako vyvolal akci útok na americkou základnu a velvyslanectví v Iráku, nezůstane bez odezvy ani „cílené zabití armádního důstojníka“.

„Situace na Blízkém východě se tak dál komplikuje, místo aby se uklidňovala. Ohroženy jsou mimo jiné i křehké úspěchy v boji proti Islámskému státu a mezinárodnímu terorismu jako takovému,“ dodal.

Ministr zahraničí k situaci dodal, že momentálně je cílem to, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků, co byli vysláni do Iráku včetně diplomatické mise, vojáků i policistů. Připomenul, že v zemi má Česko velvyslanectví v Bagdádu a generální konzulát v Irbílu.

Další reakce

Sulejmáního smrt okomentovali v Česku i různí politici. Například Lubomír Zaorálek útok zkritizoval.

„Zabití íránského generála Sulejmáního je nebezpečná provokace, která bude znamenat eskalaci situace v regionu. Donald Trump si tímto siláckým gestem vyrobil další problém do blížících se prezidentských voleb v USA,“ stálo v jeho příspěvku.

Zabití írán.generála Sulejmáního je nebezpečná provokace,která bude znamenat eskalaci situace v regionu.D.Trump si tímto siláckým gestem vyrobil další problém do blížících se prezident.voleb v USA. https://t.co/apl3m1C78e — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 3. ledna 2020

​Kritiku vyjádřil i místopředseda komunistů Stanislav Grospič.

„Jde o další agresivní akt USA vůči suverénnímu státu, jímž Irák je. Tento akt může v zemi zmítané vnitřními rozpory a v celém regionu zasaženým válkou s Islámským státem vést k další eskalaci napětí a k dalšímu válečnému konfliktu,“ řekl s dovětkem, že zabití je nutné odsoudit.

Z lidovců sdělil svůj názor například Jan Bartošek, který na Twitteru sdílel příspěvek se svým komentářem. Dle jeho slov bylo zabití Sulejmána těžké, leč nutné rozhodnutí. Jako důvod uvedl útoky ze strany Íránu na lodě a ropná zařízení v regionu.

Irán útočí na lodě a ropná zařízení v regionu.Terorizuje vlastní obyvatelstvo a vyvíjí balistické rakety.Rozhodnutí zlikvidovat velitele Al-Kuds Sulejmáního muselo být nesmírně těžké.Bylo ale nutné.V této chvíli by měla Evropa stát po boku Ameriky. https://t.co/qWgfHD73Gb — Jan Bartošek (@honzabartosek) 3. ledna 2020

​Sulejmáního smrt

Velitel speciálních jednotek Quds Kásim Sulejmání byl zabit večer 2. ledna, kdy USA raketovým útokem vrtulníků zaútočily na letiště v Bagdádu. Podle Pentagonu byl útok schválen americkým prezidentem Donaldem Trumpem. K situaci se vyjádřil íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf, který vraždu označil za akt mezinárodního terorismu.

Duchovní vůdce Íránu a hlava státu Sajjid Alí Chameneí slíbil pomstu za smrt velitele speciálních jednotek Quds íránských revolučních gard, generála Kásima Sulejmáního. Ten zároveň vyhlásil v souvislosti se smrtí generála třídenní smutek.