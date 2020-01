„Boj za klima je krycí manévr pro novou vlnu islamizace.“ Konvička o aktivitách okolo Grety Thunbergové

„Německý Silvestr se tradičně nesl ve znamení ochmatávaných domorodek, novinkou bylo pár přizabitých policistů. Kdo by to ale řešil. Mladá generace je nadšená, protože Říše slavně vstoupila do Klimatické dekády. Začaly se zavírat elektrárny (pro začátek jaderné, klimaticky neškodné, ale hledejte v šílenství logiku), plánuje se vytlačení automobilů z měst a takové zdanění prakticky všeho, že země upadne do bídy. Metafyzickým nepřítelem je oxid uhličitý (který v atmosféře vždy byl a bude - lze proti němu tudíž bojovat do nekonečna), konkrétním škůdcem pak ekosvině - to jest Němci starších generací. Čeká je osud německých Židů minulého století, to ale předbíhám, pár let je ještě vydechovat CO2 nechají,” napsal Konvička.

Klimatické šílenství je podle jeho názoru zastíracím manévrem pro provedení vlny islamizace. “Klima-šílenství je gigantickým zastíracím manévrem pro další islamizační vlnu,” prohlásil aktivista.

Nedávná slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že Česko je úspěšná země, označil za možný signál toho, že v Česku lidé ještě nezešíleli.

„U nás mluví prezident o úspěšné zemi, což je asi krycí název pro to, že jsme nezešíleli. Premiér slibuje novou, státními zakázkami poháněnou prosperitu. Předseda senátu přiznal, že v zemi zmizela svoboda slova - jest tedy porušována Ústava, což ústavní činitel číslo dvě hodnotí povzdechnutím,“ upozornil aktivista. V případě slov o předsedovi Senátu má na mysli jeho – Jaroslava Kubery – novoroční projev. V něm Kubera hovořil o útocích na svobodu a o tom, že v České republice již není plnohodnotná svoboda slova.

„Možná ti chlapi tajně doufají, že to nebude tak horké a že nový nástup Zla nějak jako národ ošvejkujeme. Hrubý omyl,“ dodal Martin Konvička. Podle jeho slov umete „zelené šílenství“ cestu k islamizaci Evropy.

Následně aktivista připojuje svůj nástin toho, jak se situace bude vyvíjet. Nejprve prý bude růst agrese kvůli nenaplněným očekáváním migrantů, „kteří touží o vyhřívaných bazénech, rychlých autech a dostupném zboží - nikoli po ekologických programech a nevytápěných ubytovnách“.

„Novoněmci budou dál živeni dávkami, vydaněnými od Staroněmců. Poroste zášť na straně vydaněných a pocit nadřazenosti na straně živených,” myslí si Martin Konvička. Všudypřítomná paranoia povede k totálnímu rozkladu kolektivů a rezignaci bezpečnostních složek, což vyústí v chaotizaci společnosti, říká.

„Přijde den, kdy budou ochranu u mohamedánů hledat konzervativnější či "spořádanější" zbytky německé společnosti. Ochranu před "ekologickou" buzerací, dalšími genderovými nesmysly, zfanatizovanou mládeží, výtržnictvím, stále bizarnější legislativou. "Raději burku, než povinné vegetariánství a zákaz rodit děti", budou si říkat normální prostí lidé. Přijetí islámu (ať formou konverze, nebo formou spolupráce "za ochranu") se pro masy Němců stane východiskem,“ uvedl Martin Konvička jako poslední bod jeho předpovědi vývoje situace, přičemž současně s tím prý bude přijato právo Šaría.

Řízený ekonomický armageddon

Martin Konvička před novým rokem na svých sociálních sítích věnoval pozornost rozhovoru ekonoma Pavla Kohouta. Ten upozorňoval na nastupující problémy evropského automobilového průmyslu.

„Naprosto zásadní rozhovor, který DOKONALE vysvětluje, proč Timmermansova klaka musela spustit greténskou hysterii zrovna v roce 2019.

… protože počínaje rokem 1. lednem 2020 začne pro EU řízený a záměrný ekonomický armagedon - a muselo se to na něco svést. A není nad klima, na klima lze svést cokoli,“ napsal tehdy Martin Konvička na svém Facebooku.