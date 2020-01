The Times zařadil Mináře mezi 20 vycházejících hvězd: „Stává se klíčovým hráčem“

Vůdce českých protestů Mikuláš Minář se dostal na seznam 20 vycházejících hvězd britského deníku The Times. Deník především vyzdvihuje, že se šestadvacetiletému studentu Karlovy univerzity podařilo zorganizovat největší demonstrace od sametové revoluce.

Minář se v žebříčku umístil po boku osobností jako španělská princezna Leanor nebo bavorský premiér Markus Söder. List připomíná, že díky Minářovi mladí lidé v Česku téměř každý týden vycházejí do ulic. Poprvé od roku 1989 se mu podařilo zorganizovat masové demonstrace, kterých se účastnilo na čtvrt milionu lidí.

„Tentokrát je protest namířen proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi, prezidentovi a premiérovi, kteří jsou viněni z podrývání vlády práva a umožnění vzestupu korupce,“ píší autoři žebříčku.

Mikuláše Mináře, zakladatele spolku Milion chvilek pro demokracii, který rád vystupuje v hořčicově žlutém oblečení, autoři přirovnávají podle jeho zevnějšku k herci Damianu Lewisovi. Podle nich se Minář stává „klíčovým hráčem v české politice“.

V žebříku The Times 20 osobností, které je dobré sledovat v roce 2020, jsou jak lidé, kteří se dlouhodobě připravovali ke vstupu do veřejného dění, tak i ti, kteří se tam dostali díky nenadálému vývoji událostí. Podle editorů britského listu vejdou jejich jména na konci tohoto roku do všeobecného povědomí.

Minář, vůdce protestů

Mikuláš Minář je studentem oborů filosofie-bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obor evangelická teologie na Evangelické teologické fakultě stejné univerzity. V roce 2017 studium přerušil, aby se mohl plně věnovat občanským aktivitám.

Od února 2018 vede spolek Milion chvilek pro demokracii, který za dva roky organizoval řadu demonstrací. Jejich hlavními příčinami jsou kauzy premiéra Andreje Babiše (ANO), zejména kauza Čapí hnízdo a střet zájmů kvůli čerpání evropských dotací holdingem Agrofert, které Babiš vložil do svěřeneckých fondů.

Největší demonstrace se uskutečnily 23. června a 16. prosince 2019 v Praze, kam dorazilo zhruba čtvrt milionu lidí. Staly se tak největšími protestními akcemi od sametové revoluce v roce 1989. Mezi jejich požadavky patří demise premiéra a spojení „demokratické opozice“.

Nicméně i přes rozsáhlé protesty Babiš odstoupit nehodlá a odmítá, že by v kauzách Čapí hnízdo či střetu zájmů pochybil. Podle průzkumů se jeho hnutí ANO stabilně drží kolem 30 %. Naopak opozici trápí vnitřní neshody. Do povědomí vešel především ostrý konflikt mezi Piráty a TOP 09.

Začátkem prosince předseda pirátských poslanců Jakub Michálek prohlásil, že by šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek měl odejít do ústraní a strana by měla zaniknout. Později se Michálek omluvil za svá slova o TOP 09, trval však nadále na tom, že přítomnost Kalouska snižuje šance opozice na úspěch.