„Absolutní fiasko, kolektivní hloupost, terč posměchu.“ Politolog tvrdě útočí na opozici

V úvodu se Zdeněk Zbořil vyjádřil k novoročním projevům politiků a zároveň ke dřívějšímu vánočnímu poselství prezidenta Miloše Zemana. „Z té strany představitelů státní moci tam byla vidět jednoznačná snaha, aby se nejitřily city veřejnosti, aby se lidem nekazily příjemné svátky, ale aby se lidé zamysleli nad závažnými problémy a nevšímali si těch podružných. Myslím si, že jenom pan prezident přesně rozlišil, co je důležité a co nedůležité. A také pan premiér mluvil o tom, co nás čeká a ne o tom, co jsme zažili,“ shrnul politolog.

Opozice ale Babišův novoroční projev již dříve kritizovala. Politolog a historik Zbořil si myslí, že to, co předvedli právě opoziční politici, je absolutní fiasko politického uvažování či naprosto kolektivní hloupost.

„To, co tentokrát předvedli ti opoziční politici a ještě předvádějí, je absolutní fiasko politického uvažování, to by se mělo vyučovat jako politická kolektivní hloupost, která už nemůže oslovit nikoho, proto ty reakce veřejnosti nejsou zavádějící nebo dezinformační, oni se tomu prostě smějí,“ upozornil Zdeněk Zbořil.

Projev premiéra Babiše a kritika opozice

Premiér Andrej Babiš 1. ledna 2020 pronesl svůj novoroční projev, ve kterém se věnoval hrdý občanům, státním zájmům, národním konzultacím a dalším tématům.

Předseda vlády v projevu mimo jiné uvedl, že chce v budoucnu nadále investovat hlavně do lidí. Jako klíčový označil nový stavební zákon, vyzdvihl přínosy digitalizace a důležitost práce na kybernetické bezpečnosti. Česká republika podle premiéra zažívá jedno z nejúspěšnějších období své novodobé historie a sebevědomě se prezentuje i v zahraničních vztazích.

Opoziční politiky ale Babišův projev kritizuje a mluví o růžových brýlích a vzdušných zámcích. Lídr ODS Petr Fiala tak na Facebooku uvedl, že při pohledu na Babišův projev se vrátil do 80. let. ‪„Nejlepší plány, plnění na stovky procent a všichni se mají dobře díky vládě a premiérovi. Jen to ještě všichni nechápou,“ mínil Fiala.

Další opoziční politik předseda KDU-ČSL Marek Výborný premiérovi poradil, aby sundal růžové brýle „Stojí za to připomenout slova prezidenta o vlastním informovaném názoru. V kontextu těchto slov poselství Andreje Babiše získá úplně jiné kontury. Žijeme skutečně ve šťastné době a na skvělém místě, ale je všechno tak, jak to líčí premiér? Doporučoval bych ty růžové brýle sundat!“ uvedl Výborný.

S kritikou Babišova novoročního projevu přispěchal i jako další europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil či předseda hnutí STAN Vít Rakušan.