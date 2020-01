„Češi stojí za pomníkem maršála Koněva.“ Šafrovi spadla čelist z nového průzkumu Českého rozhlasu

V minulém roce došlo ke dvěma velice kontroverzním sporům, které se týkaly přemístění sochy sovětského maršála Koněva a rozhodnutí postavit pomník Ruské osvobozenecké armádě. Nic z toho se Čechům moc nezamlouvá, což ukazuje průzkum agentury Median pro Radiožurnál. Víc než polovina dotázaných souhlasí s tvrzením, že novodobé dějiny jsou objektem falšování a manipulace. Stejně tak odstranění památníku vadí 62 procentům dotázaných, zatímco stavení nových v návaznosti na proměny pohledu na historii vadí 60 procentům z těch, kdo se zúčastnil průzkumu.

Jak ukazují výsledky průzkumu, nejnegativnější postoj vůči novému přístupu k historickým pomníkům mají voliči ANO, SPD a KSČM, zatímco větší časti příznivců pravicových stran a voliči Pirátské strany převážně mají pozitivní či neutrální postoj.

Různé koncepty výkladu historie

Českému novináři a šéfredaktorovi portálu FORUM 24 Pavlu Šafrovi se tyto výsledky průzkumu nezdají moc důvěryhodné.

„V průzkumu na objednávku Českého rozhlasu vyšlo, že Češi stojí za pomníkem maršála Koněva a nechtějí nové pomníky. Tak jsem to prozkoumal a zjistil jsem, jak manipulativní práce to celé je. Proč to vysílá ČRo, to hlava nebere,“ napsal ve svém příspěvku na sociální síti Facebook Pavel Šafr.

Šafr kriticky a podezíravě hodnotí ten fakt, že značnou část odpůrců odstranění sochy maršála Koněva a stavení pomníku vlasovcům v Řeporyjích činí voliči konzervativních a euroskeptických stran. Poukazuje rovněž i na nedokonalou metodologii výzkumu.

„Základní metodologickou chybou je zvratné zájmeno ‚se‘. Respondent může pod tímto ‚se‘ identifikovat jak skutečné falšování, které provozuje komunistická strana, Jaroslav Foldyna či Ivan David, tak si pod ním ale může představit i postoje, jež zastává starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, poslanec ODS Pavel Žáček nebo starosta Řeporyjí Pavel Novotný? Velmi nekonkrétní a nevěcné slovní spojení ‚se začíná falšovat‘ totiž platí, i když si pod ním respondent představí naprosto rozdílné, a dokonce i zcela opačné výpovědi známé z veřejné diskuze,“ sdílel bývalý šéfredaktor Lidových novin, Mladé fronty DNES a Blesku Pavel Šafr.

Reportáž Radiožurnálu o výsledcích průzkumu agentury Median Šafr uznává za převážně objektivní. Nicméně vůči samotnému průzkumu novinář zachovává rezervovaný postoj a poukazuje na jeho zásadní neshodu s liberálním konceptem výzkumu a výkladu dějin.