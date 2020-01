Nevinné děti? To neplatí. Advokátka Čírtková rozdrtila argumenty zastánců přijímání syrských sirotků

Známá česká advokátka se zapojila do vřelé diskuze ohledně případného přijetí sirotků ze Sýrie. Ve svém příspěvku na sociální síti Facebook tak postupně odůvodňuje, proč by přijímání dokonce i nezletilých migrantů mohlo znamenat nebezpečí pro občany České republiky.

Poslední dobou se v Česku hodně diskutovalo o případném poskytnutí azylu pro 40 nezletilých sirotků ze Sýrie, kteří se momentálně nacházejí v řeckých uprchlických táborech. Již dříve český ministr vnitra Jan Hamáček představil statistiku, z níž vyplývalo, že většina nezletilých sirotků v těchto uprchlických táborech nepochází ze Sýrie, nýbrž z Pákistánu a Afghánistánu a navíc větší část činí chlapci, kterým je 14 let a více.

Česká advokátka Monika Čírtková souhlasí s tím, že celé téma týkající se přijetí sirotků z řeckých táborů obsahuje spoustu nepravdivých informací a mylných předpokladů. Podle ní je například tvrzení o tom, že děti nemohou být nebezpečné, ve své podstatě zavádějící. Myslí tím především to, že děti, jež začaly vnímat okolní svět, jsou nositelé určité kultury a hodnot a navíc již mohly být vystaveny soustavné propagandě a indoktrinaci nenávisti.

„Jak přemýšlí dítě, které od chvíle, kdy začalo vnímat, slyší, že jedinou správnou životní cestou je boj za islámský stát, případně, že je nutno pomstít smrt hrdinského otce, který v tomto boji padl? A jak si s výchovou takového dítěte má poradit naivní středoevropská rodina?“ položila otázku advokátka Čírtková.

Kritizuje rovněž i tvrzení o tom, že přijetí omezeného počtu nezletilých migrantů nemůže zásadním způsobem ovlivnit kriminální situaci v republice. Zdůrazňuje totiž, že taková interpretace vychází z vnímání kriminality jako statistiky. Nicméně, Čírtková poukazuje na to, že kriminalita je především souhrn činů, které způsobují škodu pro konkrétní občany.

„Co když některé z těchto přijatých dětí změnu kulturního prostředí a snahu potlačit shora zmíněné vklady z raného dětství nezvládne a vezme třeba na svého spolužáka, učitele nebo adoptivního sourozence nůž?“ táže se dále ve svém příspěvku Monika Čírtková.

Podle ní by taková situace vůbec nebyla jakousi náhodou či shodou okolností. Byl by to následek konkrétních politických rozhodnutí, za které s největší pravděpodobnosti nikdo neponese odpovědnost. Chránit své občany před nebezpečím je ale úlohou států, a pokud by se něco takového stalo, tak jsou to právě ti ministři, kteří budou morálně a politicky zodpovědní za svá fatální rozhodnutí.

„Při přijímání rozhodnutí, která mají potenciál ohrozit bezpečnost občanů - ne nějakých abstraktních, neurčitých občanů, ale konkrétních, žijících lidí, - je třeba velmi důkladně přemýšlet. A to bohužel někteří politici nedělají,“ dospěla k závěru Čírtková.

Reakce uživatelů

Pod příspěvkem advokátky se následně objevily komentáře, v nichž uživatelé Monice Čírtkové vyjadřovali svou podporu.

„Je to pravda, ale je třeba to zasadit do širšího kontextu: 1) Jde především o princip, že tato země je naše, a nikdo v zahraničí nemá právo rozhodovat o tom, s kým tady budeme žít. Zároveň je třeba též chránit demografickou strukturu obyvatelstva. 2) Je to první krok k jeho porušení a k dalšímu přijímání přistěhovalců na úkor občanů ČR. 3) Je třeba naopak trvat na tom, aby lidem, kterým byl poskytnut azyl, byl tento azyl po pominutí nebezpečí (bylo-li vůbec nějaké) zrušen a museli se vracet zpět do země původu,“ sdílel svůj názor uživatel Ivan Kolesár.

Další uživatel kladl důraz na neúčinné utrácení peněz ze státního rozpočtu a rostoucí hrozbu spojenou s rozhodnutími Evropské unie.

„Celá EU si importuje jen rizika a následně je nucena řešit problémy z toho vzniklé. Proč se nikdo neptá, kolik peněz stálo vytvoření nových specializovaných pracovišť Policie ČR a kontrarozvědky, která monitorují rizika spojená s přílivem uprchlíků. Sice jich tu zatím není tolik, ale rizika rostou a po odchodu Británie z EU porostou o to více,“ píše uživatel Miloš Čejka.

Již dříve ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček tvrdil, že přijetí několika syrských sirotků jen stěží může znamenat nějaký problém pro Česko a zdůrazňoval, že takový krok může posílit vyjednávací pozici republiky vůči Bruselu.