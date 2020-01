Děsivá nehoda na Plzeňsku: Osm vážně zraněných, včetně dětí

Uvádí se, že k nehodě došlo kolem páté hodiny odpoledne a celkem osm lidí při ní utrpělo zranění. Incident se odehrál u Tlučné na Plzeňsku.

„Za tímto vozidlem jelo ještě jedno vozidlo tovární značky Opel Astra, které řídila žena a které bylo vlivem dopravní nehody rovněž poškozeno,“ uvedla mluvčí Policie ČR Ivana Jelínková.

Zranění jsou vážná až velmi vážná

Údajně došlo k čelnímu střetu dvou osobních aut. Jeden řidič s vozem Škoda Octavia jel ve směru od obce Vejprnice na Tlučnou. Měl však přejet do protisměru, kde se srazil s protijedoucím vozem audi. Zatím nebylo zjištěno, proč do protisměru řidič vjel.

Pokud jde o zraněné osoby, podle informací je většina jejich zranění vážná až velmi vážná. Vrtulníky musely do nemocnic transportovat i dvě děti. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému. Záchranná služba na místě ošetřila a následně transportovala do nemocnic osm těžce zraněných lidí.

„Dopravní nehodu šetříme jako hromadné postižení osob. Letecká záchranná služba z místa transportovala dvě děti v mladším školním věku s těžkými zraněními, ale při vědomí, a muže okolo 30 let s velmi vážnými zraněními v bezvědomí na umělé plicní ventilaci do Fakultní nemocnice Lochotín (FNL),“ prohlásila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Sanitka do nemocnice převezla i ženu ve věku kolem 30 let s mnohočetnými zraněními a muže okolo 30 let s velmi těžkými zraněními. „Dále ženu okolo 40 let s traumatickým zraněním horní končetiny, také do Fakultní nemocnice Lochotín. Poslední transportovaní byli muž ve věku okolo 30 let a žena okolo 60 let se středně těžkým zraněními,“ dodala k věci Svobodová.

Pokud jde o dopravu na místě nehody, silnice číslo 203 byla okamžitě uzavřena. Objízdná trasa vede na obec Vochov, přes Kozolupy, Myslinka a zpět přes Nýřany.