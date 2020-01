„Osa zla Berlín, Paříž, Brusel jede na 100 %. A co my?“ Volný varoval před dalším pokusem zlegalizovat nelegální migraci

Poslanec Poslanecké sněmovny ČR Lubomír Volný dlouhodobě zastává názor, že politická elita Evropské unie neustále usiluje o změkčení podmínek pro přijetí a adaptaci migrantů z Blízkého východu, a to včetně nelegálních uprchlíků. Před několika dny Volný informoval o přijetí promigrační dohody, která by mimo jiné měla zavázat Českou republiku přijmout 2-3 % všech uprchlíků a poskytnout jim sociální dávky ve výši, odpovídající standardům států západní Evropy. Předseda JAP totiž uvedl, že na přijetí tohoto návrhu se podíleli i představitelé české vlády.

Tentokrát se český poslanec a bývalý člen SPD Lubomír Volný rozzuřil kvůli plánům evropských institucí o dalším projednání možných cest pro integraci nelegálních migrantů.

„My Vám to „obohacení“ přivezeme!!! 24.1.2018 jsem informoval o jednání v Bruselu, kde se na meziparlamentní konferenci hodiny probíralo JEDINÉ TÉMA, a to jak a CO NEJRYCHLEJI zlegalizovat nelegální migraci. Proto nejsem ani v nejmenším překvapen současným německým návrhem na „řešení“ migrační krize. Prakticky kompletní jej již tehdy, před mnoha měsíci probírali v Bruselu,“ napsal v úvodu.

Uváděl také, že plán je pořád stejný - islamizovat a afrikanizovat Evropu miliony migrantů a nechat původní Evropany ať to zaplatí, a to jak penězi, tak vlastní krví.

„Dnes jsme svědky pouze dalšího pokusu o realizaci mezitím vytvořených plánů. EU opravdu nespí. Oni nikdy nepřestanou, buďme si jistí. Osa zla Berlín, Paříž, Brusel jede na 100 %. A co my? Probudíme se?“ vyjádřil se k věci český politik.

Hrozí Evropě islamizace?

Na příspěvek okamžitě reagovali uživatelé, kteří sdíleli obavy Volného ohledně pokračování zhoubné politiky Evropské unie, a to vůči vlastním občanům.

„Pane magistře, obávám se, že pokud se v naší vlasti nestane cosi závažného, bude se podstatná část spoluobčanů tvářit, že islamizace a afrikanizace Evropy, potažmo České republiky, není pravdou. Odpověď na Vaši otázku, zda se probudíme, promiňte mi tento výraz, až padneme na hubu, ale to bude s největší pravděpodobností pozdě,“ kriticky ohodnotil situaci uživatel Petr Kvapil.

„Afrikanizovat!!! A co to vlastně je? Ztmavne nám snad pleť? Umřeme?“ zeptal se uživatel Aleš Kaniok.

„Pane Kanioku, kdysi nás germanizovali. Pamatujete si ze školy, co to znamenalo?“ zní odpověď Volného.

Jednotní – alternativa pro patrioty je politické hnutí, jež bylo založeno loni bývalými členy strany Svoboda a přímá demokracie. Současný předseda JAP Lubomír Volný usiluje o to, aby se hnutí stalo sjednotitelem patriotických sil v České republice.