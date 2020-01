Okamura chce zakročit proti Sorosovi v Česku. Hlídací pes, Člověk v tísni a Piráti budou mít smůlu

Hnutí SPD nedávno navrhlo zákon, který by měl omezit financování Sorosových politických neziskovek v České republice. V pondělí 6. ledna to uvedl předseda hnutí Tomio Okamura na svém Facebooku. Rovněž poukázal na to, jak velký vliv mají v ČR tyto organizace zmíněného „globalisty, miliardáře a spekulanta“.