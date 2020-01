Publicista Stránský o stavu naší společnosti: Češi jsou prohnilý národ, komunisti musí vymřít, lidstvo asi nepřežije

Na začátku rozhovoru moderátora Čestmíra Strakatého zajímalo, jak se host dívá na kondici České republiky.

„Strašně moc věcí se tady musí zlepšit. Ale když se na to koukám s chladným odstupem, tak si myslím, že jsme tam, kde máme být. Stali jsme se členy mezinárodních institucí, obnovili jsme tady demokratické instituce, máme velmi dobrý životní standard, máme obrovské možnosti. Jsme asi tak na poloviční cestě, možná trošku dál,“ řekl Stránský.

Podle Strakatého nastane v Česku opravdová demokracie až za dvacet let. Avšak, aby se tak stalo, musí dle něj vymřít komunisté a jejich voliči.

„Je to skryté zlo. Je to stejné, jako kdyby v Německu existovali fašisti a seděli s námi u stolu a rozhodovali o našich zákonech,“ vyjádřil se host o parlamentních komunistech.

Podle jeho slov jsme stále prohnilý národ. Tvrdí, že komunisté by nám stříleli do zad, včetně předsedy strany KSČM Vojtěcha Filipa, kdybychom se snažili utéct přes železnou oponu.

Aby zde nastala demokracie, mimo likvidaci komunistů by se měla změnit také národní povaha.

„Měli bychom přestat být nervózní a začít být víc tolerantní jeden k druhému a mít se trošku víc rádi. Ono to zní trošku křesťansky, ale já to tak úplně nemyslím, ale měli bychom být pozitivní,“ sdělil Stránský.

Neurolog dále ostře kritizuje současného prezidenta Miloše Zemana, stejně jako další lídry země: „V tom strašně pomůže dobrý prezident. S výjimkou Václava Havla jsme zatím měli antidoty k tomu, protože jsme měli prezidenty, kteří udělali a dělají to nejhorší, co může prezident dělat. Rozdělovat společnost. Prezident má především sjednocovat lidi, a ne kritizovat lidi a kupovat samopaly a střílet do novinářů a říkat různé nesmysly a tak dál.“

Stránský zároveň po „zlých komunistech“ uvedl, že bychom se neměli dělit do různých skupin, které mají negativní nálepky a které nesou představu zla.

„Je nás méně než občanů v Londýně a právě proto se nemáme, a priori předem, nemít rádi,“ řekl.

Závěrem se pak Stránský kriticky vyjádřil k sociálním sítím, obzvláště ke světově populárnímu Facebooku. Ten dle něj působí na člověka jako heroin. Lidé prý přestávají myslet jako lidé a začínají myslet jako počítače.

„Na mozek působí stejně a uvolňuje dopamin, což je neurochemická látka, která reguluje slast nebo pocit, že vás něco dobrého potká. Jsou nutkavé. Sociální sítě ale nenabízí vůbec nic dobrého. Vedou ke stupidifikaci lidstva, mění naše chování i mozek, kde se některá centra zmenšují. Ztrácíme empatii a začínáme myslet jako počítače,“ vysvětlil svůj názor lékař Stránský a navíc dodal, že lidstvu kvůli tomu hrozí vyhynutí.

Životopis

Martin Jan Stránský se narodil v roce 1956 v New Yorku. Jeho dědeček Jaroslav S. byl český a československý prvorepublikový i poválečný politik, novinář a právník. Jeho pradědeček Adolf Stránský byl za Rakouska-Uherska poslancem Moravského zemského sněmu a Říšské rady, předák moravské odnože mladočeské strany. Po vzniku republiky se stal ministrem obchodu.

Martin Jan Stránský vystudoval obory dějiny umění a lékařskou fakultu. V politické sféře se mu moc nedařilo. Současně je vydavatelem obnovené verze časopisu Přítomnost.