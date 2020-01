Lidovci promluvili o gayích a lesbách ve straně. Kalousek za nimi nechce zaostávat, ale je tu jeden háček

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se na svém Facebooku zaměřil na to, co pronesl europoslanec a člen KDU-ČSL v jednom z rozhovorů. Jeho slova se totiž týkala počtu homosexuálů ve straně, jíž je členem, což se Kalouskovi zrovna moc nezamlouvalo.

Kalousek se na sociální síti vyslovil zejména k té části rozhovoru, kde Zdechovský mluví o postoji k homosexuálům, a patřičně ji okomentoval.

,,‚Nechci se vymezovat vůči gayům a lesbám, v KDU-ČSL jsem jich napočítal 22 ve středně vrcholové politice…,' říká Tomáš Zdechovský v Aktualne.cz. Což o to, v TOP 09 budou jistě také nějací gayové a lesby, ale nikdy by mě nenapadlo je počítat. Stejně jako katolíky či protestanty,“ podotkl.

Politik tak dal jasně najevo, že nějaké počítání europoslance moc nechápe.

Rozhovor se Zdechovským

V rozhovoru, který byl zveřejněn na zmíněném portálu, Zdechovský mimo jiné rozebírá přístup KDU-ČSL k homosexuálům, který je dle něj potřeba změnit. „V KDU-ČSL musíme obecně změnit přístup k homosexuální menšině. Musíme přestat dávat tyto lidi na okraj společnosti a musíme eliminovat členy, kteří o nich říkají, že jsou například nemocní,“ začal své povídání.

„Napočítal jsem, že v KDU-ČSL máme přes 22 gayů a leseb ve středně vrcholové politice, ať jde o městskou, či krajskou politiku. Řada gayů a leseb jsou také naši voliči. Není správné například neustále omílat kritiku pochodu Prague Pride, když jde o akci jen určité minoritní skupinky.“

Dále ale uvádí, že i tak si nepřeje, aby KDU-ČSL podporovala manželství homosexuálů, nebo to, aby mohli vychovávat děti. Myslí si totiž, že tohle nejsou věci, které by stát měl nějak řešit. „Neměli bychom nikomu lézt do postele a kontrolovat, jestli má v posteli chlapa, nebo ženskou. Musíme mezi naše voliče přitáhnout konzervativnímimo jiné tím, že se vůči nim nebudeme vymezovat,“ tvrdí rozhodně. Přitom ale podotkl, že i v jeho straně jsou homosexuálové:

Na dotaz redaktora, jak k takovému číslu dospěl, reagoval slovy, že „ví, kdo je gay nebo lesba v KDU-ČSL“. Žádný konkrétní seznam homosexuálů ve své straně si prý ale nesestavoval: „Když jsem si procházel věci k této problematice, tak jsem si s tím spojoval i jména některých našich starostů či radních. Žádný seznam jsem nedělal.“

Reakce na sociální síti

Komentáře pod statusem Kalouska se okamžitě začaly hromadit. Někteří se, stejně jako předseda poslaneckého klubu TOP 09, pustili do Zdechovského.

„Ten rozhovor je tak strašně blbý, že slušnému člověku snad nestojí ani za komentář,“ napsal jeden uživatel.

Další se pak zaměřil na samotného europoslance: „Zdechovský je jen náhodný generátor memů a statusů, co se vždy zajímá jen o aktuální problémy, co mu přinesou body. Reálných výsledků je poskrovnu.“

Někteří se ale naopak obuli do Kalouska. „Pan Kalousek asi nikdy neřekl nějakou blbost. Kdyžtak to řekněte p. Zdechovskému do očí a ne přes FB. Asi vám nedochází, komu prokazujete medvědí službu!“ hořekoval jeden z komentujících.

Další uživatel se ale na věc podíval úplně z jiného soudku: „A jaký je rozdíl mezi počítáním homosexuálů a počítáním žen, aby se vyhovělo kvótám?“