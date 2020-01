Iránský útok: Dvořáková promluvila o českých vojácích působících v Iráku

Dvořáková informovala, že všichni jsou v pořádku.

K situaci se vyjádřil také mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek a uvedl, že Írán zaútočil na dvě základny v Iráku, kde nejsou čeští vojáci.

Česká armáda přerušila výcvik kolegů v Iráku, ale zatím zůstávají v zemi

Po americké vraždě íránského generála Kásima Sulejmáního u bagdádského letiště, k níž došlo v pátek 3. ledna, NATO rozhodlo výcvik přerušit.

Česká armáda z jednotky chemické obrany a instruktoři vojenské policie zůstávají v Iráku, zatím jen dočasně přeruší výcvikové aktivity pro místní kolegy, uvedla 7. ledna Magdalena Dvořáková.

Dvacet čtyři českých vojenských policistů pomáhá na základně Dublin v Bagdádu spolu s ostatními mezinárodními instruktory s výcvikem iráckých policistů. Druhý český kontingent tvoří třináct vojáků z liberecké protichemické jednotky. Irácké specialisty učí likvidovat nebezpečné chemické látky na letecké základně al-Tádží.

Kromě vojáků jsou v Iráku také čeští policisté. Pětice instruktorů cvičí místní kolegy v Bagdádu. Další dvě skupiny elitních policistů z Útvaru rychlého nasazení hlídají ambasádu v Bagdádu a konzulát v Irbílu. Přestože má policejní prezidium už připravený plán na jejich stažení, v zemi zůstávají stejně jako vojáci.

Irák požaduje stažení zahraničních vojsk ze země

Dne 5. ledna irácký parlament hlasoval pro porušení dohody s koalicí v boji proti Islámskému státu (zakázán v Rusku) a stažení zahraničních vojáků ze země.

Úřadující předseda vlády republiky Adil Abdul-Mahdi tehdy uvedl, že by to pomohlo přeformátovat vztahy s USA a dalšími státy a udržovat přátelské vztahy na základě respektování svrchovanosti a nezasahování do vnitřních záležitostí.

Smrt Kásima Sulejmáního

Velitel speciálních jednotek Quds Kásim Sulejmání byl zabit večer 2. ledna, kdy USA raketovým útokem vrtulníků zaútočily na letiště v Bagdádu. Společně s ním zemřelo několik lídrů iráckých šíitských milic Lidových mobilizačních sil.

V Pentagonu oznámili, že útok na bagdádské letiště byl schválen americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zabitý Sulejmání je ve Washingtonu obviňován ze zapojení se do útoků na základny koalice a velvyslanectví USA v Iráku.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf označil vraždu generála jednotek Quds za akt mezinárodního terorismu.