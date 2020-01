Hampla do hospody nepustili, a to ještě dřív, než tam dorazil. Nicméně mu to moc prospělo. Jak?

Tento podnik se nachází Praze 6 nedaleko parku Stromovky.

Zrovna na Praze 6 se vedl a stále dosud pokračuje spor o odstranění sochy maršála Koněva.

Hampl zdůraznil, že hostinec je zaplaven nenávistnými zprávami a komentáři a vyhrůžkami.

„Chápu, že nemůžu po jeho majiteli chtít, aby rizika a náklady podstupoval on. Akce se tedy uskuteční v jiném prostoru, který zveřejníme až krátce před jejím konáním,“ podotkl aktivista.

Příspěvek vyvolal debatu, která ukázala různost názorů účastníků diskuse.

Jak uvádí portál Parlamentní listy, pod příspěvkem se ozval člen pražské SPD Jan Čížek.

„Ano, to rozjeli místní Piráti,“ prohlásil Čížek.

„Nenávistná pakáž. Je třeba se jim už občansky postavit. Nemůžeme nechat občany neustále šikanovat jejich sprostými útoky,“ dodal představitel SPD.

Čížek se domnívá, že za akcí stojí pirátský zastupitel Prahy 6 Jiří Hoskovec. Čížek ho obvinil z korupce a z toho, že za jeho správy zkolaboval svoz odpadů.

V reakci na to, jak vyplývá z materiálu serveru, představitel Pirátů poukázal na minulost.

„Klídek, pane Čížku, jediný, kdo si tu znárodnil milionové částky, jste vy, poté co jste Brnu nedodal noviny, za které si zaplatilo. Už jste jim ten milion vrátil? Že se soukromník rozhodne svůj podnik někomu pronajmout, nebo nepronajmout mi je zcela egál,“ reagoval pirátský zastupitel.

Detailnější příspěvek k tomu Hoskovec poskytl na svém účtu Facebooku. Začal spoustou otázek:

„Tentokrát chtěl tento pojízdný ansámbl zavítat na Prahu 6. Ač se na Slamníku historicky pořádávaly roztodivné akce, současní provozovatelé k tomu přišli jak slepí k houslím: Petr Hampl si zarezervoval ‚firemní večírek s rautem a zvukařem‘. Poté, co provozní slamníku zbadal (ptal jsem se na akci na dejvické partě), jaké známá firma si večírek chystá, tak akci zrušil, “ stojí v komentáři Hoskovce.

„Divoký mejdan, posuzování žen a nekorektní vtipy tak putují někam o dům dál. Konvička s Hamplem však usoudili, že za to můžu já, piráti, Hřib nebo všichni dohromady. A že už se dokonce začala média ptát, tak radši odpovídám i tady: ne, na magistrátu ani ve straně nemáme nikoho alokovaného na sledování nýmandů. Ani renomovaných sociologů z okolních obcí,“ dodal k věci Hoskovec.

K záležitosti se vyslovil i bývalý kandidát na senátora Pavel Pešan. Ten ve svém komentáři na sociální síti varuje před nebezpečím fašismu. Na Facebooku Pešan navíc odhalil muže, který se postaral o zrušení akce.

Navzdory zrušení akce Hampl o hodně nepřišel. Spíše naopak. Jak vyplývá z jeho komentáře, má se z čeho radovat.

Bilance za necelých 48 hodin od zákazu je následující:

- prodeje na jeho e-shopu vzrostly na úroveň z poloviny prosince,

- má čtyři nové nabídky na besedu, včetně jednoho z nejprestižnějších pivovarů v zemi,

- ozvala se mu jedna politicko-právnická celebrita, kterou se neodvážil oslovit (že akce není dost na úrovni). Ozvala se sama a ráda je přijde podpořit.

Hampl píše, že logicky vzniká otázka, proč to Piráti dělají. Zároveň sociolog uznává, že úplné ignorování by bylo horší.

„Myslím, že k odpovědi ukazuje horlivost, s jakou se všichni chlubí, že právě oni se na tom zákazu podíleli. Oni se potřebují zviditelnit! Mediální prostor totiž ovládl řeporyjský vepř a stát se neviditelným je příliš riskantní. V sázce je totiž hodně. Třeba místo šéfa poradců primátora. Je to pozice skvělá tím, že nemusíte rozumět absolutně ničemu (od toho jsou jednotliví poradci) a přitom máte nejvíc peněz. A žádnou odpovědnost. Musíte mít samozřejmě správný názor na tibetsko-čínské vztahy a být vidět. To se podařilo. Nebo členství v dozorčí radě státního podniku. Tři měsíce se intenzivně připravujete na schůzi, pak dvě hodiny statečně jíte chlebíčky, týden odpočíváte a znovu se vrhnete do přípravy. A uživí vás to. Zkrátka, být pirátským aktivistou není snadné. Ještě, že takové schopné, pracovité a poctivé mladé lidi máme,“ uvedl svou odpověď Hampl.