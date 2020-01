„Útoky nožem se v Evropě stávají normalitou.“ Okamura vyčinil západním politikům a porovnal sluníčkáře s Hitlerem

„Napadání lidí a vraždění lidí muslimskými imigranty se už v západní Evropě bohužel stává „normální“ věcí. Francouzská policie v neděli ve městě Méty postřelila muže, který proti nim vyrazil s nožem a pokřikem Alláhu akbar. Další muslimský útočník v pátek ve městě Villejuif jižně od Paříže zabil nožem člověka a další dva zranil a také provolával Alláhu akbar! Na to si u nás ale nechceme zvykat a hnutí SPD udělá vše pro to, aby se toto u nás nedělo a abychom nedopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se lidé bojí vycházet kvůli imigrantům na ulici,“ napsal Tomio Okamura a dodal: „Německá policie zase zastřelila v neděli večer ozbrojeného muže tureckého původu, který ohrožoval policisty před policejní stanicí ve městě Gelsenkirchen na západě Německa. A hádejte, co prý křičel... Chvíle napětí... Alláhu akbar!“

Předseda strany se následně ptá, jak dlouho bude ještě trvat, než západní politici přestanou brát rizika spojená s nekontrolovatelnou imigrací na lehkou váhu a upozorňuje na situaci, kdy se podle jeho slov občané některých západních států již bojí vyjít na ulici.

„Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik napadených a zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu? Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti,“ napsal Okamura a na závěr svého vyjádření na Facebooku připojil několik linků na internetové portály, které informovaly o nedávných útocích na evropské půdě. Podle informací těchto médií měly útoky společné to, že útočníci při nich provolávali slova „Alláhu akbar“.

Voličům SPD sebrat volební právo

Tomio Okamura rovněž na svém Facebooku o několik hodin později upozornil na případy, kdy lidé na sociálních sítích vyzývají k odebrání volebního práva voličům jeho strany SPD. Tyto lidi označil za nositele totality a nenávisti.

„Nenávist a totalita - to jsou metody sluníčkářů. Odpověď voličů a podpůrců SPD bude naopak demokratická - přijďte k volbám a ukažme v co největší síle, že volíte SPD! Nedáme nenávistným sluníčkářům šanci!“ prohlásil předseda strany.

Okamura se podle svých slov rozhodl zveřejňovat část zpráv, které mu přicházejí jako reakce na jeho politickou činnost. Některé z nich označil za předzvěst vracející se totality připomínající nástup Hitlera k moci v Německu.

„Rozhodl jsem se zveřejňovat alespoň zlomek zpráv, kterými mě zoufale zásobují tito šiřitelé „pravdy a lásky“, abyste viděli, co jsou zač. A co nás čeká, kdyby se chopili po volbách moci. Je to nastupující totalita. Připomíná mi to nástup Hitlera v Německu. Lidé s nepohodlnými názory budou šikanovaní, perzekvovaní, zbavovaní volebního práva a občansky likvidovaní,“ uzavřel Tomio Okamura svůj příspěvek na sociálních sítích.