Jak porozumět Trumpově zahraniční politice? Robejšek o kritice amerického prezidenta

Zaorálkova kritika Trumpa

Dříve Zaorálek pro ČT 24 okomentoval Trumpův rozkaz zlikvidovat Sulejmáního. Podle něj šlo o rozhodnutí více vedené instinktem a emocemi než strategií a logikou, což podle něj může přispět k prohloubení chaosu v regionu. Důsledky kroku hlavy Bílého domu nyní řeší Evropa, která je k Íránu blíže než Washington, uvedl Zaorálek. K tomu dodal, že zabití generála Írán více sjednotilo.

„Můj dlouhodobý soud na základě toho, jak to pozoruji, že (pozn. Donald Trump) nemá strategii,“ uvedl Zaorálek.

Deals místo master plans

Na komentáře současného ministra kultury zareagoval politolog Petr Robejšek, který uvedl, že se svou kritikou Trumpovy politiky Zaorálek není sám.

„Kdekdo u nás i ve světě americkému prezidentovi předhazuje, že mu chybí koncepce,“ napsal Robejšek s tím, že doporučil, aby si lidé přečetli Trumpovu knihu o podnikání The Art of the Deal. Aplikace toho, co je tam napsáno na oblast mezinárodních vztahů, pomůže lépe porozumět tomu, jak americký prezident dělá svou zahraniční politiku, uvedl politolog.

„A ty, kteří požadují, aby (zahraniční) politika měla strategii, upozorňují na tohle: Strategie je cosi jako plán obsáhlého (vy)řešení problému. Ale ze zkušenosti přece víme, že se strategie často roztříští již o první náhodu a život je plný náhod. A ještě častěji vede strategie k mnohomluvné polovičatosti, protože nelze sladit zájmy všech pro její uskutečnění potřebných aktérů. Energetická anebo migrační strategie EU jsou toho nejnovějším příkladem a historie tohoto spolku je nekonečným příběhem o neuskutečnitelných strategiích,“ sdělil Robejšek.

„Zaorálek se ve svém vystoupení zařadil mezi ty, kteří kritizují i odstoupení USA od smlouvy o íránském jaderném programu v roce 2018. Prý ‚vedlo k jiným výsledkům, než Američané očekávali. V Íránu zvítězil jestřábí kurz, ekonomika se nezhroutila a režim nepadl‘. Ale Zaorálek přehlíží skutečnost, že vypovězení smlouvy bylo totéž jako příkaz zaútočit na Solejmáního; totiž jeden a ne poslední politický krok stejným směrem,“ komentoval Robejšek.

Podle politologa je lepší dlouhodobou politickou koncepcí dosahování malých cílů. „Ne každý takový zákrok bude úspěšný, ale pokoušet se o ‚deals‘ dává větší smysl než vymýšlet složité master plans. Strategií realistického politika by měla být taktika,“ uzavřel.

Růst napětí

3. ledna Spojené státy zabily v Bagdádu íránského velitele speciálních sil Quds Kásima Sulejmáního. Svůj krok Washington odůvodnil tím, že íránský velitel stál za útoky proti americkým silám v Iráku. V odvetné reakci duchovní vůdce Íránu Sajjid Alí Chameneí varoval před „krutou odplatou“ a již v noci 3. ledna íránské ozbrojené síly podnikly raketový útok na americké základny v Iráku.