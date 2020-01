„Dokud ekologii nebude řešit Čína a Indie, já nic řešit nebudu.“ Ekonom Pikora smetl zelené hospodářství ze stolu

„Zatím nic. Já to absolutně neřeším. Já si myslím, že tahle věc se u nás dost přehání, a ve chvíli, kdy to neřeší ti největší emitenti, jako je Čína a Indie, tak pokud to já osobně budu řešit, tak to nic nezmění,“ odpověděl Pikora na otázku, co dělá pro to, aby byl „uhlíkově neutrální“.

Moderátor diskuze se ekonoma ptal, zdali by se měl nějakým způsobem k přechodu na ekologické hospodářství, které plánuje Evropská unie, připravovat.

„Okolnosti vás donutí. Brzy přijde taková regulace, že tohle nebude možné a tamto nebude možné, a že i kdybyste se chtěl chovat neekologicky, tak to bude velmi komplikované, protože ty neekologické aktivity budou buď extrémně zdaněné, nebo budou úplně zakázané, nebo budou nemožné,“ uvedl.

„Spolu s tím přicházejí zelené finance, které ovlivní to, jak se podniky mohou do budoucna zadlužovat. Pro podniky, které jsou „proti přírodě“, jsou nezelené, to bude pravděpodobně teoreticky možné, ale prakticky to bude neufinancovatelné. (…) A tím pádem je možné, že se to projeví přímo i ve vašem soukromém životě,“ prohlásil ekonom a dodal, že si například nebude možné brát hypoteční úvěry na domy, které nebudou mít dostatečně „zelené“ vytápění.

Podle jeho slov pro nás dnes zatím není možné dohlédnout, do jakých důsledků až přechod na ekologicky čistější hospodaření povede. Je prý velmi pravděpodobné, že se to dotkne téměř všech oblastí lidského života.

„Dneska je pro nás úplně nedohlédnutelné, kde všude se to (zelená politika a její důsledky – red.) projeví. Určitě se to projeví v energetickém průmyslu, určitě se to projeví v dopravě, určitě se to projeví v zemědělství, ale projeví se to i ve financích. To si mnoho lidí neumí představit, že zdroje financování nebudou možné, a tím pádem se to projeví úplně všude,“ myslí si ekonom, jenž následně dodal, že je pravděpodobné, že se lidstvo včas zastaví. Podle jeho názoru lidé po několika letech řeknou, že jim situace nevyhovuje a změní směr.

„Dneska je tady celá řada technologií, které jsou preferované, aby se včas ukázalo, že to jsou slepé cesty. Třeba dnes se mluví o elektromobilitě, ale vůbec není jisté, že budoucnost není elektřina, ale vodík. Vše to nakonec může dopadnout úplně jinak, než se dnes zdá,“ myslí si ekonom.

„Já se trochu bojím, že daňový poplatníci dnes platí přechod na technologii, která není ta optimální,“ zmínil s tím, že je pravděpodobné, že v budoucnu budou potřeba nové dotace na nové technologie, jež budou považovány za vhodnější.

Podle jeho mínění dojde v nejbližší budoucnosti k poměrně velkému technologickému pokroku, jelikož se hodně investuje do vývoje, aby bylo možné nahradit stávající zdroje energií.

V diskuzi na téma, kde se na to vše vezmou peníze, Pikora prohlásil, že vše se promítne do konečných cen pro spotřebitele. „Celá řada věcí bude muset podražit,“ řekl. Spolu s tím nicméně přijdou nová zaměstnání, která budou nahrazovat stávající pracovní pozice. Ilustroval to na příkladu, že před třiceti lety si také nikdo neuměl představit pracovní pozici správce sítě či webdesignera.

O elektromobilitě

Na otázku, zdali můžeme o elektormobilu tvrdit, že se jedná o ekologický vůz, Pikora prohlásil: „Nemůžeme!“ Zmínil, že je potřeba hledět na všechny ekologické náklady vznikající při výrobě podobného vozu a při jeho následné utilizaci, a ty dělit na možný počet ujetých kilometrů.

„Nakonec se ukáže, že elektromobilita není tou správnou cestou. Já si myslím, že spíše tou správnou cestou je vodík,“ dodal.

Zelená politika jako taková, slovy Vladimíra Pikory, „nedává smysl“ z ekonomického pohledu. „Je to prostě nová ideologie, nový přístup ke světu, že budeme všichni zelení a zachráníme svět. Vůbec není jisté, zdali se tento záměr naplní,“ uzavřel své vystoupení ekonom.