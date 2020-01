Šance se konečně objevila? Babiš může ze stíhání vyváznout

Ačkoliv je premiér Andrej Babiš stále stíhaný v kauze Čapí hnízdo, objevila se možnost, jak by z toho mohl vyváznout. Server Seznam zprávy přišel s tím, že policie by musela premiérovi nejprve dokázat, že o podvodu věděl.

Na konci minulého roku nařídil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nové obnovené vyšetřování, jelikož Zeman nebyl spokojen s průběhem vyšetřování. Jak uvádí server, pro premiéra existuje řešení, které by jej zbavilo nálepky „hlavní obviněný“ v dané kauze.

Uvádí se, že během dalších kroků vyšetřování musí dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch a detektivové zjistit, zda premiér vůbec věděl o tom, že došlo k obcházení dotačních podmínek. A zda tedy případné nesrovnalosti neměli zjistit dotační úředníci.

V té době čerpalo Čapí hnízdo dotaci, která byla určena pro malé a střední podniky. Z firmy přišlo vyjádření, že spadá do kategorie firem, pro které jsou dané dotace určeny. Nyní má v plánu prověřit státní zástupce pravidla, jak moc musí každý podnik znát nepříliš jednoduchá dotační pravidla, nebo zda to mají mít na starosti spíše české kontrolní orgány, které jsou k tomu přímo určené.

Řešením pro Andreje Babiše by mohlo být to, že o daném skutku nevěděl. Právě to chce nechat prošetřit státní zástupce. Pakliže by se ukázalo, že to Babiš nevěděl, může z kauzy vyváznout.

Kauza Čapí hnízdo

Pokud si připomeneme samotnou kauzu, jde o to, že Farma Čapí hnízdo spadala původně pod holding Agrofert, který vlastnil Babiš. Před jistou dobou, konkrétně v roce 2007, však došlo k přeměně na akciovou společnost s akciemi na majitele. O něco později získalo Čapí hnízdo padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Na tu by však jako součást Agrofertu nemělo nárok.

Ačkoliv se po několika letech společnost pod holding vrátila, později jej umístil Babiš do svěřeneckých fondů. Dozorující státní zástupce Šaroch v září minulého roku zastavil trestní stíhání Babiše, nicméně Pavel Zeman označil jeho rozhodnutí za nezákonné a předčasné s tím, že v něm našel i skutkové a právní chyby.

Nevyšší státní zástupce se domnívá, že je zapotřebí důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která podepsala žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo. S tímto stanoviskem musejí počítat jak policie, tak i Šaroch.

U dalších aktérů, jako premiérovy ženy Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála, bylo zastaveno trestní stíhání, jelikož se nepovedlo prokázat zavinění.

Sám premiér Andrej Babiš všechna obvinění odmítá.