„Já vůbec nechápu, proč ten pořad existuje“. U Xavera Veselého zkritizovali Českou televizi

Naposled si do svého studia pozval Luboš Xaver Veselý jako hosta Michala Půra, který pracuje jako šéfredaktor webu Info.cz. V pořadu Xavera Veselého padala slova jako „Dvořákovo gestapo“, přičemž oba se vyjádřili kriticky na stranu české veřejnoprávní televize. Co dalšího ve studiu zaznělo?

Michal Půr se kromě jiného v rozhovoru zmínil i o svojí pozici. Sdělil, že pozice šéfredaktora portálu Info.cz je pro něj životní výzva, a to především v souvislosti s událostmi posledních dní. Server byl totiž obviněn z toho, že za peníze Petra Kellnera šíří pročínské postoje.

Půr v rozhovoru rovněž porovnal současnou dobu s minulostí. Podle něj se česká média zásadně mění.

„Když si vezmeme dobu třeba 5 let zpátky, tak většina těch novinářů, kteří dneska soupeří, tak byli kamarádi, byla to jedna skupina, která spolu nějak komunikovala. Dneska už je to několik skupin, které spolu soupeří, a nedá se říct, že by to byli kamarádi,“ vysvětlil Xaver.

Dodal, že někdo začne například v České televizi a pak přejde do jiného média. Vše se dle jeho slov pořád mění.

Další pořady s politiky

„Často jsem dospěl k názoru v těch posledních letech, že já už vlastně netoužím po tom klasickém novináři, protože mám pocit, že je to příliš povrchní, že má příliš povrchní pohled, je to víc aktivista než novinář. Já se snažím do novinařiny přinášet lidi, kteří mají nějaké zkušenosti a jsou to bývalí politici nebo úředníci nebo byznysmeni, prostě lidé se zkušeností mimo média,“ dodal.

V rozhovoru kromě jiného zmínili také jistého politika. Konkrétně se jednalo o Mirka Topolánka a pořad Topol Show, o němž se Půr vyjádřil, že je spokojen s jeho výkonem. Rozvedl dále, že stále dělá to, co dělat má, tedy vyvolávat jisté emoce. Podle jeho slov vyvolává kontroverzi. Popřel rovněž to, že pořad vznikl kvůli tomu, že Topolánek bude někam kandidovat. Dle jeho slov se již ukázalo, že kandidovat nikam nebude.

Na otázku, zda nehodlají připravit nějaký nový pořad i pro další politiky, kteří se nedostanou do Parlamentu, Půr reagoval, že pro Miroslava Kalouska „určitě nic nechystají“.

Situace s médii

Půr rovněž okomentoval současnou situaci s médii. Dle jeho slov se úroveň zhoršila.

„Z pohledu občana je ten výběr obrovský. Pokud jde o to řemeslo, když srovnám teď a třeba před patnácti lety, tak je to nesrovnatelné, protože dříve ty možnosti byly mnohem větší. Když bylo např. zabití íránského generála, tak jste se mohl sebrat a i z pozice toho soukromého média tam odjet. Protože ty peníze na to byly. Dneska nejsou. A když nejsou peníze, tak některá ta kvalita jde dolů. Protože si nemůžete dovolit cesty a postupy, které jste si mohl dovolit dřív.“

V neposlední řadě se dotkli v rozhovoru pořadu České televize Newsroom ČT. Dle jeho slov nevidí důvod v tom, aby veřejnoprávní média měla hodnotit ostatní. Kromě toho se nechal slyšet, že se na daný pořad stejně nikdo nedívá a cílem je to, aby se mohli novináři předvádět.

„Já vůbec nechápu, proč ten pořad existuje,“ sdělil s tím, že pořad označil za „trestní komando“.

S kritikou nešetřil, jelikož kromě toho pořad označil za „Dvořákovo gestapo“. Zároveň vyjádřil pochybnosti, zda je s pořadem spokojen i Petr Dvořák. Dle jeho slov přestal pořad sledovat před nějakou dobou, jelikož zjistil, že dané kauzy nikoho nezajímají.