Václav Klaus ml. udeřil na Trumpa: „Příště můžou někoho zastřelit na knižním veletrhu,” zuří zakladatel Trikolóry

„Obávám se toho, že Írán v regionu i v Iráku posílí. Jestli to byla taktika, aby Američani mohli stáhnout vojáky z Iráku, jak Trump kdysi slíbil... Nebo co tím sledovali, mně to hlava nebere,“ pustil se do konfliktu mezi Iránem a USA Klaus ml.

Rozhodnutí amerického prezidenta zlikvidovat íránského generála Sulejmáního označil za terorismus.

„Považuji to za neuvěřitelný krok takového státního terorismu,“ řekl. „Vždyť tohle není normální věc… Příště můžou někoho zastřelit na knižním veletrhu. Představte si, že by támhle nějaký ukrajinský generál letěl civilní linkou do Finska, vylezl by z letiště a tam by ho nějaká ruská raketa sestřelila, vždyť to by se všichni zbláznili,“ dodal zakladatel Trikolóry.

Nová hvězda ODS

Řeč přišla také na starostu Řeporyjí Pavla Novotného, kterému se podařilo proslavit nejen ve své zemi, ale také se dostat do ruské televize, kde promluvil o pomníku vlasovcům.

„Co tomu říkáte, že nejvýraznější tváří ODS je řeporyjský starosta Pavel Novotný?“ zajímal se Soukup.

„Dnes je taková doba, že stačí být hodně agresivní, provokativní a excentrický. Lidi to zajímá. Suchopární politici obecně vždy stáli za starou bačkoru. Mé přání je, ať ODS vládne pan Fiala s paní Udženijí i nadále,“ pousmál se.

Dotace

Dalším žhavým tématem k diskusi byl audit Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na dotaz Soukupa, zda by měl Babiš z politiky odejít , se Klaus mladší divil proč, by měl Babišovi ukazovat, co dělat.

„Nejsem Babišova maminka, abych říkal, kdy má, nebo nemá z politiky odejít. Bohatství vzniká z práce, a nikoli z dotací nebo z dávek. Dotace způsobují korupci a zlo,“ vysvětlil, proč se striktně staví proti nim.

„Jaký to celé bude mít dopad na voliče, se ukáže, doufám, že bude také hodně lidí, kteří nemají rádi dotace, pak bude mít Babiš méně hlasů a nebude vládnout,“ dodal šéf Trikolóry.