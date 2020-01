Cyril Svoboda: Třetí světová válka už probíhá, ale ne jako v minulém století

Na začátku rozhovoru položil Xaver Veselý otázku, zda Svoboda souhlasí s tím, že to vypadá, že třetí světová válka již nebude.

„Ona probíhá. Válka světa probíhá, co máte ve světě mír. Ano, už není a nebude klasická válka, kterou jsme znali z minulého století, kdy jeden stát napadl jiný stát nebo jiné státy. Ať už to byla první světová válka nebo druhá světová válka. Ukazuje se, že nás ohrožuje nikoliv stát, ale různé nestátní, polostátní, teroristické organizace,“ myslí si Svoboda.

Hrozí válka?

Poté se Svoboda nechal slyšet, že Írán je zdrženlivý. Dodal, že Írán si nemůže dovolit válku se Spojenými státy. Podle něj nevíme, co udělají ani šíité a ani Donald Trump. Jak sám poznamenal, je tam hodně proměnných.

Pokud by už k nějaké válce došlo, tak podle Svobody nelze říci, že za to může nějaká země, jelikož vlády mohou říci, že za dané činy odpovědnost nemají. Zároveň vyjádřil pochopení pro obě strany v tom, že jsou zdrženlivé, jelikož otevřenou válku podle něj nechce nikdo.

„Tato světová válka nehrozí,“ dodal.

Donald Trump a jeho projev

V rozhovoru také zmínil nedávný projev Donalda Trumpa ohledně současné situace. Podle mínění Svobody byl Trumpův projev jeden z nejlepších. Poznamenal však, že v projevu řekl americký prezident něco i mezi řádky.

Podle něj vyslal Trump Evropě vzkaz s tím, že ho bude muset podpořit. „Přímo v tom projevu jmenoval Velkou Británii, Německo a Francii. To znamená, že on činí to, co dělal kdysi Bush a další. Ti si hledali spojence před akcí, kdežto Trump ví, že asi bude potřeba, aby se také demonstrovalo, že má jednoznačnou podporu liberálního světa,“ dodal.

V rozhovoru se rovněž dotkli i ruské pozice k dané situaci. Svoboda doporučil podívat se na ruskou televizi, jelikož o současné situaci ve světě „Rusko mlčí“.

Dobré vztahy

„Rusko má velmi dobré vztahy s Teheránem, má dobré vztahy s Anakrou, tedy s Tureckem, a chce být tím stabilizujícím faktorem na místě. To znamená, že do toho konfliktu nevstupuje ani na jedné a ani na druhé straně. A to je podle mě ruská strategie a podle mě velmi zajímavé je, že se vyjádřila Čína, vyjádřil se kdekdo, ale Rusko se vlastně nevyjádřilo,“ řekl svůj postoj Svoboda.

V neposlední řadě Svoboda zmínil i svůj názor ohledně brexitu, respektive ohledně toho, zda budou chtít i další země odejít z Evropské unie. Podle něj po zkušenostech právě s Velkou Británií se do toho žádná země pouštět nebude.