„Progresivistka odhodlaná zničit všechny svobody a lidská práva.“ Hampl udeřil na Válkovou

„Problém s Helenou Válkovou není ten, co dělala nebo nedělala před 40 lety. Hlavní problém spočívá v tom, že to je progresivistka odhodlaná zničit veškeré občanské svobody a lidská práva, aby mohla prosadit státně-korporátní agendu rozdrcení malých lidí a jejich dosavadního způsobu života,” napsal Hampl na svých sociálních sítích.

Sociolog vidí v možné přítomnosti Heleny Válkové na vysoké pozici ve státní sféře nebezpečí pro společnost.

„Anna Šabatová se dokázala stát nejobávanější a nejnenávidější veřejnou postavou od Vasila Biľaka (i když ho možná překonává) a podle dosavadních kroků paní Válkové můžeme očekávat, že na Šabatovou přesně naváže. Úřad ombundsmana nadále zůstane hrozbou pro životy, svobody a majetky všech lidí,” uvedl.

Helena Válková by, podle jeho názoru, mohla poškodit zájmy České republiky.

„Je-li cílem podpora rychlejší islamizace, předání země sudetským Němcům a vyhnaným šlechticům, to doplněno o extrémní klimatickou agendu a detailní dohled nad každou rodinou, zda snad synkovi neříkají kluk, potom je Helena Válková ta správná volba,” uzavřel svůj komentář na Facebooku Hampl.

Výroky o protektorátu

Probíhající kauzy okolo Heleny Válkové si všiml i europoslanec Jan Zahradil. Ten na svých sociálních sítích upozornil na její starší výroky o tom, že za protektorátu se toho Čechům „zas tolik nedělo“.

Vlnu kritiky v minulosti vyvolala věta Válkové z odpovědi na otázku, co si myslí o odsunu Němců po konci druhé světové války. „To nejhorší. Chápu, že to byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím, ale ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo,“ prohlásila tehdy Helena Válková. Po vzniklém skandálu se za tato slova omluvila.

„Já bych si jen dovolil připomenout paní UrVálkovou ještě v jiné, pár let staré výživné souvislosti. Jestli se za protektorátu podle ní vlastně nic moc nedělo, tak nějaká spolupráce se soudcem Milady Horákové je přece taky ok,“ napsal na svém Facebooku Jan Zahradil.

Válková a její činnost před revolucí

Portál Info.cz předtím publikoval zprávu s názvem: „Válková se v KSČ podílela na šikaně disidentů. S mužem, který poslal na smrt Horákovou.“

„Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková na přelomu 70. a 80. let minulého století hájila zákony namířené proti tehdejším disidentům. INFO.CZ má k dispozici několik článků, v nichž dnešní favoritka na post ombudsmanky a současná vládní zmocněnkyně pro lidská práva popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. Článek v prvním čísle časopisu Prokuratura z roku 1979 sepsala dokonce s Josefem Urválkem, který se jako komunistický prokurátor účastnil procesu s Miladou Horákovou a nese přímou zodpovědnost za desítky justičních vražd,“ stojí v článku portálu Info.cz.

Válková v rozhovoru pro česká média informace serveru odmítla a sdělila, že se chystá soudně bránit.