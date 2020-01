„České nadšení pro to, když byl odpraven Sulejmání, mě opravdu děsí.“ Zaorálek všechny straší

Zaorálek se vyjádřil k současné situaci, která momentálně hýbe celý světem, a to k vraždě íránského generála Kásima Sulejmáního. Podle něj se v tomto prostoru nacházíme v jakési mlze neurčitosti z hlediska dalšího vývoje.

Uvedl, že strategie Íránu je nepřehledná, a to proto, že Írán je jiným typem partnera, než na jaký jsme zvyklí. Dodal, že Íránci tvrdí, že jsou šachisté a své kroky rozmýšlejí dlouho dopředu.

„Že přijdou další kroky, jsem si jist na 99 procent. Je strašně široký ten terén, kde mohou Íránci zasáhnout. Je to celá řada zemí. Dokonce i se to týká Evropy, nejenom tedy Asie, to znamená, je tam celá řada zemí, cílů, které mohou zasáhnout. Nejenom v oblasti Středního východu, protože oni dokázali zasáhnout i v Jižní Americe. Do té jejich strategie nevidíme právě proto, že u Íránců musíme předpokládat, že ta celá věc může být promyšlenější,“ myslí si ministr kultury.

Nebezpečnější svět

„Když zítra Čína nebo Rusko použijí podobnou metodu, tak akorát řeknou: My používáme stejnou metodu, co děláte vy. To mi připadá hrozivé. To bylo zlé již na roce 2003, kdy se použila lež jako důvod, kdy se zasáhlo,“ připomněl s tím, že USA dle něj dnes lžou stejně, jako lhaly v roce 2003 před invazí do Iráku.

Zabití Sulejmáního označil Zaorálek za porušení mezinárodního práva a doplnil, že svět se podle něj stává daleko nebezpečnější.

Zároveň vyjádřil zděšení nad českým nadšením pro zabití Sulejmáního. „Připadá mi, že země jako Česká republika by měla být ta, která stojí na tom, že se dodržují nějaké principy mezinárodního práva. Že my jsme ti, kteří úzkostlivě si dávají pozor na to, abychom říkali, že je špatné takovýmto způsobem se vyrovnávat s lidmi, kteří se nám nelíbí,“ myslí si Zaorálek.

Komplikovaná situace

K tomu ještě doplnil, že debata okolo situace se Sulejmáním je mnohem komplikovanější. Ačkoliv se mu dle jeho slov může leccos počítat, tak „válka je normální, legitimní zabíjení lidí, v civilních poměrech se lidé nesmějí zabíjet. Ale když máte válku a generály a jsou ve válkách, tak zabíjejí lidi. Oni se vlastně dopouštějí z hlediska normálního života mírového zločinu. Tak je teď budeme navzájem pobíjet? Tomu se otevírá prostor. To je prostě šílené,“ konstatoval Zaorálek.

Ministr kultury zdůraznil, že pravda o generálovi Sulejmáním není černobílá. Doplnil, že nelze říci, že je někdo monstrum a toho zlikvidujeme, čímž uděláme v zemi pořádek. Podle jeho slov je tato představa velmi ničivá. Uvedl, že je to velké zjednodušení a kromě toho to otevírá prostor světu, ve kterém žádná pravidla platit nebudou.

„A země jako Česko by tohle vždycky měla brát jako obrovské ohrožení a obrovské nebezpečí. Ve světě, ve kterém nejsou pravidla, to jsme poznali v roce 1938, 1939, v takovémto světě pro tento stát nebylo v minulosti, ve 20. století, místo,“ vyjádřil znepokojení Zaorálek.

O situaci

V neposlední řadě vyjádřil přesvědčení, že situace se na Středním východě neuklidnila, ale naopak se ještě více destabilizovala.

„A navíc dochází k něčemu, co je nesmírně vážné – Írán přece řekl, že za těchto podmínek on odstupuje od íránské dohody, a bude provádět tedy obohacování uranu tím nedovoleným způsobem, který umožňuje přípravu uranu pro použití jadernými zbraněmi,“ řekl ministr kultury s tím, že dle jeho názoru je právě toto jedna z těch nejhorších věcí, která nás moha potkat.

Podle něj začne v tu chvíli tlak na to, aby se tomu zabránilo, a budeme se čím dál více blížit k vojenskému konfliktu s Íránem.