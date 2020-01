Hampl čeká vlnu infarktů v pražské kavárně. A to větší než po zvolení Zemana prezidentem. Co chystá?

Jak je již známo, sociologovi se ozvali z hospody Na slamníku, která je zaplavena nenávistnými zprávami a komentáři a vyhrůžkami. Takže Hampl nemůže po jeho majiteli chtít, aby rizika a náklady podstupoval on.

Další příspěvek Hampla rovněž zmiňuje tuto akci.

„V zastoupení politbyra Sdružení bílých heterosexuálních mužů a jejich obdivovatelek potvrzuji, že Den rebelů 20. ledna v Praze opravdu proběhne. A bude to větší, než to původně mělo být. Rezervujte si čas,“ napsal sociolog úvodem.

Jak dále vyplývá z jeho příspěvku, napětí, spojené s tím, kde akce bude probíhat, vydrží až do Dne rebelů.

„Místo oznámíme až ten den ráno. Pokud nesledujete můj Facebook či Twitter, můžete nechat e-mail, kam tu informaci poslat. Doufám, že budou připraveny i nemocnice. Po oznámení toho místa můžeme čekat vlnu infarktů v Pražské kavárně. Větší než po zvolení Miloše Zemana prezidentem,“ varuje před možnou reakcí dotyčného spolku politolog.

Poté přišla řada i na facku straně, která údajně stála Hamplovi v cestě.

„Nahým demonstrantkám můžeme poskytnout pohodlnou šatnu. Kdo ví, třeba Piráti předvedou to jediné, v čem jsou dobří,“ poznamenal Hampl.

Pak autor příspěvku přichází s vážnějšími poznámkami.

„Někteří přátelé mi radili, abych stáhnul z pozvánky konfederační vlajku nebo z ní odstranil některá jména. Ani náhodou! Tady proti sobě nemáme rozumné partnery, s nimiž bychom se mohli dohodnout. Narážíme na profesionální zakazovače, z nichž většina nemá vlastní životy, koníčky, myšlenky a ideály,“ podotýká politolog.

Navíc dodává, že dotyčné osoby žijí jen tím, koho udat, co komu zakázat, co překazit. Opájejí se vlastní mocí, navzájem se hlídají (aby snad někdo neprojevil záblesk zdravého rozumu), a taky je to pro ně slušné živobytí.

„Jakmile v něčem ustoupíme, okamžitě začnou zakazovat něco dalšího. Je důležité tyhle konflikty vybojovávat, abychom udrželi prostor pro základní svobodu projevu. Nejen pro nás, ale pro všechny, kdo chtějí svobodně mluvit, přemýšlet a diskutovat,“ argumentoval svou strategii Hampl.

Žádná prohra

Navzdory vzniklým komplikacím s organizací akce Hampl o hodně nepřišel. Spíše naopak.

Jak vyplývá z jeho dřívějšího komentáře, má se z čeho radovat.

Bilance za necelých 48 hodin od zákazu je následující:

- prodeje na jeho e-shopu vzrostly na úroveň z poloviny prosince,

- má čtyři nové nabídky na besedu, včetně jednoho z nejprestižnějších pivovarů v zemi,

- ozvala se mu jedna politicko-právnická celebrita, kterou se neodvážil oslovit (že akce není dost na úrovni). Ozvala se sama a ráda je přijde podpořit.