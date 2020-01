Ve věku 86 let zemřel režisér a scénárista Ivan Passer

Režisér se narodil v Praze, vystudoval gymnázium v Poděbradech a přihlásil se na FAMU. Pracoval také jako slévač či zedník. Za zmínku stojí to, že na gymnáziu byli jeho spolužáky Václav Havel nebo Miloš Forman.

Passer napsal scénáře k raným filmům Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky a Hoří má panenko. Nepodílel se na nich však pouze jako scénarista. Například u Černého Petra zastával na place roli přímo pomocného režiséra. Kromě jiného je spojován s filmovou českou novou vlnou z šedesátých let. On sám natočil v dané době pouze jediný film, a to Intimní osvětlení z roku 1965. K tomu to kromě jiného napsal i sám scénář.

Známé filmy

Po roce 1968 emigroval z tehdejšího Československa do Spojených států. Zde se rozhodl natočit v roce 1971 svůj první americký snímek, a to Zrozen k vítězství. Příběh pojednává o feťákovi a zlodějíčkovi, který živoří uprostřed New Yorku.

Mezi jeho nejpozoruhodnější filmy, které natočil v Americe, patří Cuttlerova cesta z roku 1981, kde sehrál hlavní roli Jeff Bridges. Jedná se o psychologický thriller a u kritiků sklidil příznivý ohlas. Za zmínku stojí i snímek Stalin z roku 1992, kde hrál hlavní roli Robert Duvall.

Ocenění

V roce 2005 natočil s ruským režisérem Sergejem Bodrovem film Nomád. V roce 2006 obdržel režisér ocenění Český lev za svůj celoživotní umělecký přínos české kinematografii. Před 11 lety si převzal ocenění Křišťálový glóbus v Karlových Varech za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Pro iDnes tehdy sdělil následující:

„Když už se člověk stal v Praze filmařem, tak bylo jednodušší přemluvit komunisty. Tady (v USA, pozn. red.) jednáte s účetními a ukecat je, že jedna a jedna nejsou dvě, se nedaří. Navíc je tu velice těžké dostat se k tomu, kdo rozhoduje. Hollywood dnes vlastní korporace a maximálně se dostanete k nějakým poskokům. Nikdo z nich samozřejmě nebude riskovat, aby nepřišel o místo pod penzí. V tomhle se to velice podobá socialistické ekonomii.“