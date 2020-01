„Chová se jak člen sekty.“ Pavel Čižinský čelí vlně kritiky. Hřib je nařčen z hysterie. Co se děje na Praze 1?

„O žalostných výsledcích“ ve funkci starosty s PL promluvila ještě ve čtvrtek předsedkyně Oblastního sdružení ODS Praha 1 Jaroslava Janderová. Teď se ozval další zdroj. Na velmi podivné chovaní primátora PL poukázal jeden z koaličních zastupitelů Prahy 1, který se rozhodl zůstat v anonymitě.

„Nechme stranou úpěnlivou snahu Pavla Čižinského o udržení se v křesle za každou cenu. Chová se jak člen sekty. Jeho novoroční projev bude určitě ještě nějaký čas sloužit jako odstrašující příklad veřejného politického vystoupení. Rozpad stávající koalice, které se prokazatelně v prvé řadě rozpadá elementární funkčnost radnice pod rukama, popisuje pomalu jako Armageddon. Pokud příští úterý skutečně současná vláda naší městské části zamává na rozloučenou, bude to podle Čižinského znamenat konec všeho dobrého na „Planetě Praha 1“. Včetně rekonstrukce Václavského náměstí. Až potud by to bylo vcelku úsměvné čtení. Jednomu neúspěšnému politikovi se rozsypaly hračky. Jenže on se do toho „obul“ větší kalibr. Sám primátor Hřib," uvedl zdroj portálu.

Pražský primátor Zdeněk Hřib totiž dříve uvedl, že se obává výměny koalice v Praze 1, prý budou ohroženy projekty, na kterých magistrát se současným vedením radnice spolupracuje. Rovněž upozornil na to, že by po pádu starosty Čižinského mohlo dojít k návratu „starých zkorumpovaných pořádků“.

„Nebudu se pouštět do spekulací, jaká nepředstavitelná katastrofa by padla na centrum Prahy, pokud by se Hřibova proroctví naplnila. Je to směšné. Mnohem zajímavější je odpověď na otázku, co to toho Hřiba ponouklo k tak citovému výlevu? Ono se totiž může stát, že Piráti budou už od příštího týdne na Praze 1 ze hry venku. Paradoxně díky vlastnímu radnímu, kterému už prostě došla trpělivost. Jenže přicházet o křesla a posty, navíc v tak ceněné městské části, se ani čistým a korupcí neošlehaným Pirátům nechce. Hřibova hysterie však přišla s křížkem po funuse. Některým zastupitelům mediální výstupy Čižinského a nově jeho naopak usnadnily rozhodování," shrnul pro PL zdroj situaci v první městské části hlavního města.

Další zdroj promluvil o škatulkování ze strany starosty. „To, co předvedl starosta Čižinský třeba kolem posledního zastupitelstva, kam přišli podpořit rozpad koalice, pravda, trochu urostlejší lidé z gastro-provozoven, bylo na mě moc. Škatulkovat lidi podle vzhledu, lidi, kteří se chovali naprosto slušně a on z nich udělal pomalu násilníky a mafiány, to je přes čáru. Už jen to ho diskvalifikuje pro výkon veřejné funkce starosty,“

Koalice Prahy 1 se před Vánocemi rozpadla, když uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů) vypovědělo koaliční smlouvu s Prahou 1 Sobě, Piráty a Zelenou pro jedničku.

Mimořádné zastupitelstvo se příští týden sejde z popudu zastupitelů ODS, ANO a TOP 09 a očekává se, že výsledkem bude odvolání stávající rady v čele se starostou Pavlem Čižinským (Praha 1 Sobě) a ustanovení nové koalice My, co tady žijeme s dosavadní opozicí. Piráti v tiskové zprávě uvedli, že postup My, co tady žijeme a prvního místostarosty Petra Hejmy (STAN) považují za zradu na voličích.