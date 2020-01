Akce se vydařila. Zeman vysvětlil, kam půjde výtěžek z jeho charitativního plesu

„Já bych si velmi přál, aby každý, kdo si to může dovolit, se stal jakýmsi patronem jednoho konkrétního zařízení, což je možná daleko důležitější, než věnovat peníze na anonymní účet,“ uvedl ve svém proslovu lídr země.

Pak se vzdal hold i Zlatému slavíkovi, když oznamoval program akce.

„Několik zpěváků, mimo jiné, zazpívá i písně Karla Gotta, a bude to krásné uctění jeho památky, protože Mistr Karel Gott na tomto plese také zpíval. Já se těším, pokud mi to Andrej podepíše, že 28. října tohoto roku vyznamenám Karla Gotta Řádem Bílého lva I. třídy, protože si máme vážit lidí, kteří v životě něco dokázali, a ignorovat posměšky závistivých trpaslíků, kteří nedokázali nic,” prohlásil Zeman.

Na plesu byl i premiér Andrej Babiš (ANO) s ženou Monikou, která, jak je vidět na fotografiích, zvolila bílé šaty s odhaleným ramenem.

Prezident při projevu neskrýval nadšení z toho, že si s ženou premiéra zatancuje.

„Paní Monika Babišová mi minulý rok dala košem. Zdůvodnila to tím, že má dlouhou splývavou róbu, a vcelku právem se obávala, že bych jí na ni při tanci šlápl. Když jsem s ní nedávno mluvil, slíbila mi, že si dnes svůj úbor poněkud zkrátí, a bude mi ctí, krátce poté, co jako obvykle zahájím tento ples s mojí milovanou ženou, vyzvat ji rovněž k tanci. Patrně to bude pomalý valčíček, protože já nic jiného neumím. Milá paní Moniko, po tanci se mnou budete každého svého budoucího partnera v této činnosti považovat za vynikajícího tanečníka,“ dodal Zeman.

Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček zveřejnil fotografie plesu na Facebooku, na které zareagovala spousta uživatelů sociální sítě.

„Moc to první dámě sluší, nemluvě už o panu prezidentovi. Hodně štěstí, zdraví přeji...” poznamenala Mirka Denalucová.

„Krásný ples, opravdu velmi reprezentativní...,” napsala uživatelka se jménem Martina Valkyria.

„Václava mám moc ráda, je to výborný zpěvák, moc hodný inteligentní člověk a můj ročník,” poznamenal na adresu účastníka plesu Václava Neckáře Marta Michalková.

„Každé vystoupení paní Heleny je skvělý zážitek! Megahvězda,” vyslovil k vystoupení Vondráčkové Jan Bríza.

Prezidentský pár pořádá reprezentační plesy od roku 2015. V roce 2018, kdy Zeman obhajoval ve volbách svou funkci, akce neprobíhala.

Loni vstupenka na ples vyšla na 10 000 korun a celkově ples vynesl přes dva miliony.

Letos cena činil osm tisíc Kč. Výtěžek plesu dosáhl 2,36 milionu korun.