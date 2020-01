ČT chystá nový pořad. Kdo tam bude zářit? Zemana prý označoval za „největšího škůdce země“ a většinu Čechů za ovce

Veřejnoprávní Česká televize na svém facebookovém profilu oznámila start pořadu „Kabinet Dr. Honzáka“, který bude vysílat již od zítřka. Parlamentní listy připomněly ty nejdůraznější výroky budoucí hvězdy. Co má za názory?

O vládě

V pořadu Osobnost Plus Honzák vloni v červnu promluvil o premiérovi Andreji Babišovi. „Jste nervózní, jestli budeme, nebo nebudeme vracet ty dotace?“ ptala se Honzáka moderátorka Barbora Tachecí. „Já nejsem nervózní, já vím, že je vrátíme,“ odpověděl psychiatr.

„Tam chybí do toho tria, aby to byl správný triumvirát, jeden narkobaron a pak teprve budeme mít v čele tu správnou skvadru. Budeme je vracet, to se ví, že jo,“ dodal Honzák.

„Andrej Babiš to má v podstatě v zadání, protože jako tenhle typ lidí absolutně postrádá to, čemu ostatní říkají svědomí. Nebo empatie, nebo soucit s trpícími. On je v podstatě, ten mozek těchhletěch typů, to je mozek predátorů,“ poznamenal také kdysi Radkin Honzák.

Co se tyče prezidenta ČR Miloše Zemana, tak ho chtěl nechat vyšetřovat konsiliem psychiatrů, zda je ještě vůbec příčetný. Dokonce v souvislosti s ním hovořil o demenci. Prezidenta také prohlásil za „největšího škůdce země“ a dodal, že „strejcovsky vystupující rádoby lidový prezident je pastí na blbečky“, v čemž Zemana srovnal s Antonínem Zápotockým.

Češi

Vynikl také svými slovy o národu, když dvě třetiny české populace označil za ovce, „které skočí ochotně na špek každému veliteli“. Odkázal tehdy na Adolfa Hitlera, jenž se údajně dostal k moci díky takovým lidem. V Česku takových lidí podle něj využili komunisté. „Člověk je emocionální bytost, která občas myslí,“ dodal Honzák.

Budoucí moderátor ČT má také na kontě výrok, že „neochota Čechů věnovat se čemukoliv jinému než okouzlujícím kvalitám vlastního pupku je enormní a nárůst nacionalismu v poslední době je alarmující“. Svůj výrok Honzák doplnil, že Češi mají nadřazený až nepřátelský vztah k ostatním národům.

„Kolik blbečků je dodnes přesvědčeno, že před invazí migrantů nás zachránil sám pan prezident tím, že řekl, že sem nesmějí! A současný premiér, sám migrant ze Slovenska, mu při tom pomáhal, protože na vlastním příkladu viděl, jak mohou takoví migranti škodit zemi, do níž se vecpou,“ posmíval se Honzák ve stejném textu.