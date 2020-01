V čele Pirátů zůstává Bartoš. Celostátní fórum strany v Ostravě už má i některé výsledky

Pro Bartoše jako přijatelného kandidáta se vyslovilo 606 z 653 hlasujících, pro jeho soupeře Pikala 376. Ferjenčíka vnímá jako přijatelného předsedu strany 261 Pirátů. Pikal po vyhlášení výsledků oznámil, že se vzhledem k velkému rozdílu mezi ním a Bartošem vzdal a vítězství nechal Bartošovi.

Na začátku svého projevu na celostátním fóru strany v Ostravě šéf hnutí připomněl priority strany a slíbil, že je bude dodržovat i nadále.

„Prosím vás o váš hlas a vaši důvěru. Kompetence, pokora a odvaha – to jsou hodnoty, které Pirátskou stranu provází po celou dobu její existence. Uchovejme si to v následujících letech,“ prohlásil Bartoš.

Mluvil i o problémech, které pro jeho stranu představují největší význam.

„Stále také pokulháváme v digitalizaci. Občan musí být vážený klient státu a ne jeho digitálním otrokem,“ zdůraznil Bartoš s tím, že lidé mají mít lepší přístup k informacím.

Lídr Pirátů se domnívá, že dalšími úkoly po vládu mají být řešení problémů exekucí a dostupného bydlení.

Ferenčík propaguje trávu, Pikal zase program strany

„Pojďme konečně legalizovat konopí a peníze z toho dejme do důchodového systému nebo do modernizace tohoto státu,“ vyzval na daném fóru místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík.

Zdůraznil, že nestačí dělat jen daňové reformy a je zapotřebí udělat z České republiky „mozkovnu, a ne montovnu“. Nezapomněl ani na věci, které se Pirátům podařily dosáhnout.

„Zlepšili jsme podmínky pro hráče pokeru ale i pro domácí vaření piva,“ podotkl jeden ze soupeřů Bartoše.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal se ve svém projevu věnoval osobním zkušenostem a aktivitám.

„Věšel jsem budky, opravoval Wikipedii, vedl jsem oddíl, dělal táborového vedoucího, vyprávěl příběhy a pořádal hry – byl jsem činorodý, chtěl jsem svět udělat lepší a barevnější. To jsem mohl dělat i v Pirátské straně. Je to strana pro lidi, co chtějí být aktivní,“ prohlásil politik.

Následně ukázal i svou víru a oddanost tomu, co strana dělá.

„Říkali jsme si, že když to někdo prosadí za nás, můžeme se rozpustit. Dnes už víme, že kvalitně náš program nikdo jiný neprosadí,“ podotkl.

Ambice do budoucna

Co se týče mandátů, momentálně mají Piráti devět krajských zastupitelů.

Ivan Bartoš bude usilovat o to, aby po dalších sněmovních volbách byli Piráti ve vládě.

„Já si myslím, že bychom to v těch krajských volbách měli zdesetinásobit, to znamená mířit k hranici 100 krajských zastupitelů,“ řekl Bartoš.

Jednání celostátního fóra České pirátské strany potrvá v Ostravě do neděle, kdy se Piráti budou věnovat zejména workshopům.

Program konference zahrnuje volbu předsedy, místopředsedů a projednávání návrhů na změnu stanov.