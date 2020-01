Skála: Česká armáda nemá co pohledávat ve válkách za cizí zájmy. Orgie idiotismu a hluboký stát USA…

„Česká armáda nemá ve válkách, vedených v cizím zájmu, co pohledávat. Od samého počátku, a ne až teď, kdy se Sulejmáního úkladná vražda může vymstít i nám všem. Účastí v trestných výpravách, které po mezinárodním právu velkopansky dupou, si koledujeme o pomstu, již většinou odnesou bezbranní civilisté. Oč víc se utrácí za ministrování v křížových výpravách, tím děravější je obranyschopnost našeho území. Tak chatrná, jako dnes, nebyla ještě nikdy,“ prohlásil pro Parlamentní listy Skála s tím, že „zodpovědní politici“ by své vojáky nikdy neposlali do války mimo území České republiky.

Ve věci názoru na vraždu íránského generála, velitele jednotek Kuds Kásima Sulejmáního, zastává bývalý místopředseda KSČM pozici, kterou dříve pronesl Karel Schwarzenberg – jedná se o zločin.

Skála dále při hovoru o situaci na Blízkém východě podotkl, že žádná z amerických válek nevedla k deklarovanému cíli.

„Která z agresí, slibujících nadílku demokracie i spoustu jiných dobrot, dosáhla deklarovaných cílů? Ani jedna. Zůstaly po nich milióny padlých či zmrzačených lidí – a ještě mnohem víc lidí zubožených. Rozvrácené státy, v nichž je i demokracie mnohem méně než dřív,“ cituje portál slova bývalého politika, ten dodal: „Ledaže je pravým cílem něco docela jiného. Například stěhování národů, které má zahnat do úzkých Evropu.“ Činnost Spojených států a Západu v této souvislosti označil za „orgie idiotismu“.

V souvislosti s válkami USA Josef Skála prohlásil, že náklady na války Washingtonu nehledě na svoji už tak velkou cenu „navíc obrostly „tunely“, vedle nichž bledne závistí i česká galerka“.

Je prý možné, že po vraždě vlivného íránského generála budou muset USA a NATO v regionu ustoupit, podobně jako ve Vietnamu. Způsob vraždy Kásima Sulejmáního přitom označil za „panský hon na škodnou“, jenž může být předzvěstí „nástupu obludné totality v globálním liberálním balení“.

„Jen co se Trump nechal slyšet, že stáhne pár tisíc vojáků ze Sýrie, „hluboký stát“ po něm vyjel jako drak. Teď, po atentátu na Sulejmáního, může americké armádě v regionu hořet půda pod nohama ještě víc. Tak moc, až ji to donutí hodit zpátečku, jako v poslední fázi války ve Vietnamu,” řekl Josef Skála.

Milion chvilek pro demokracii

V rozhovoru došlo i na probíhající demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi, které v Česku organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii. Jejich slabinou, podle názoru bývalého místopředsedy KSČM, je, že neznají českou duši.

„Milion chvilek je zboží, střižené na míru kolektivnímu bezvědomí. Frontální debilizaci, do níž má být uvrženo podhradí. Na té se sice, nonstop a všemi prostředky, pracuje už třicet let. Řídící důstojníci, kteří ten virvál dirigují, jsou přesto obětí vlastní propagandy. Civí na „mlčící většinu“ – a mají omylem za to, že je důkazem „Mission Accomplished“. To ovšem neznají českou duši. Tady se za mlčením umí schovat i skřípějící zuby,” prohlásil pro Parlamentní listy.

Vražda Kásima Sulejmáního

V pátek v noci na 3. ledna provedly Spojené státy americké na pokyn prezidenta Donalda Trumpa útok raketami v oblasti bagdádského letiště v Iráku, v jehož důsledku zahynul velitel jednotek Quds, generál Kásim Sulejmání, a dalších jedenáct lidí, včetně důstojníků Íránských revolučních gard a vysoce postavených činitelů šíitské domobrany Iráku.

V Íránu označili tento akt za zločin. Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a prezident Hassan Rúhání uvedli, že země se za vraždu svého generála USA pomstí.