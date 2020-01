Babiš o vraždě Sulejmáního, české armádě, migrantech a klimatu

Český premiér považuje zabití Sulejmáního za akt sebeobrany. Jako důvod uvedl, že Spojené státy považovaly dlouho generála za teroristu, který opakovaně útočil na americké, ale také další cíle v regionu.

„Následný odvetný útok Íránu se dal čekat, ale myslím, že to tím skončilo a že další eskalaci konfliktu si, doufám, nepřeje nikdo. Neumím si představit, že by nastala válka, a podle vyjádření americké i íránské strany se už situace zklidňuje,“ sdělil k věci premiér.

Babiš nechtěl hodnotit to, zda považuje způsob zabití Sulejmáního za oprávněný. Dodal, že prezident Trump je jiný než bývalí prezidenti Obama či Clinton s tím, že za jejich prezidentského období by se to zřejmě nestalo. Dodal však, že z toho, co se stalo, nadšený není a taková agresivní řešení nepodporuje.

Nepodporuje násilí

„Není to akce NATO, ale Spojených států, které dlouhodobě poukazují na Írán jako na hrozbu. Je tu plno věcí zpravodajského charakteru, které veřejnost ani pořádně neví. A jak říkám, pro USA byl Sulejmání terorista,“ vyjádřil názor Babiš s tím, že neschvaluje žádné násilí, a že každé násilí je špatně.

Poté se premiér vyjádřil i ke stažení českých vojáků, policistů a diplomatů v Iráku. Řekl, že byla přijata opatření, která jsou však dle jeho slov v utajení, která nebude říkat do médií. Uvedl, že občané jsou v pořádku a nyní se ani neuvažuje o evakuaci, ačkoliv v případě potřeby jsou na to připraveni.

„Ale nemám pocit, že by naši lidé byli v Iráku ve větším ohrožení než na misi v Mali nebo Afghánistánu. Hlavně nejsme země, která má ambice řešit světové konflikty, naše zájmy jsou primárně v Evropě a ve světě pomocí ekonomické diplomacie,“ dodal.

Nepřekročitelná věc

„Jediným řešením je zastavení ilegální migrace, což říkáme nejen my, ale celá V4. Nelegální migranty jsme odmítli a odmítneme je vždycky, i kdybychom měli zaplatit penále. Nikdo kromě nás nebude rozhodovat, kdo bude u nás žít. To už jsem řekl stokrát. Takže se budeme soudit, pokud to nastane, ale ono to nenastane,“ dodal.

Poté přišlo v rozhovoru na řadu téma migrantů. Babiš se nechal slyšet, že kvóty byly zablokovány v červnu roku 2018, tudíž pro Českou republiku je to něco nepřekročitelného. Dodal, že Česko zaujalo jasné stanovisko, že bude vždy proti a přerozdělování migrantů není řešením.

Dále bylo uvedeno, že koncem minulého roku Babiš kývl na nový zelený úděl uhlíkové neutrality v roce 2050 výměnou za to, že bylo jádro zařazeno mezi čisté zdroje.

S klimatem se něco děje

„My jsme řekli, že uzavřít uhelné elektrárny a dosáhnout uhlíkové neutrality v ČR můžeme, jen když budeme investovat do jádra. Za to jsem bojoval sám proti všem,“ sdělil a dodal, že šlo o taktické vyjednávání také kvůli tomu, aby se získaly peníze z evropských fondů.

Podle Babišových slov je každému jasné, že s klimatem se něco děje a že to začíná mít jisté dopady na lidské životy. Uvedl, že je plán, jak zachytávat dešťovou vodu pro města a obce, projekty na výsadbu stromů a sazenic.

„Zároveň kritizujeme hysterii zeleného europarlamentu, protože Evropa má podstatně víc a jiných problémů než od rána do večera mluvit o klimatické změně,“ dodal.