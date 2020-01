„Pane VK z Aeronetu, vystup ze své anonymity.“ Zdeněk Ondráček se po útocích na svoji osobu rozpálil

„Po včerejším vysílání Svobodného vysílače, kde znovu žvanil (jiný výraz by to nevystihl) o domobranách šéfredaktor Aeronet.cz, který se skrývá za zkratku -VK-, vyzývám tohoto člověka, který útočí na mě a KSČM a dokonce má tu drzost mi vyhrožovat, aby našel tu odvahu a vylezl ze své anonymity,“ prohlásil na svém Facebooku Zdeněk Ondráček.

VK z Aeronetu, podle názoru poslance, překrucuje, tváří se jako „poslední vlastenec“ a místy i manipuluje se svými čtenáři.

„Hraje si na jediného a posledního vlastence, má plnou hubu líbivých slov, ale lže, překrucuje a záměrně manipuluje s některými z vás. Já vždy vystupuji veřejně. Své názory a postoje jsem připraven obhajovat a dokázal jsem to mnohokrát. Dokáže to i on?“ táže se politik KSČM.

Ondráček o domobraně

Poslanec Zdeněk Ondráček se ke kauze „domobrany“ již vyjádřil i pro Sputnik.

„Při diskuzích s odbornými pracovníky ministerstva vnitra, které se netýkaly jen domobran a jejich postavení, jsme po mnoha hodinách jednání došli ke společnému závěru a všechny naše připomínky byly akceptovány. Pojem ‚domobrana‘ má pro nás - vlastenecky smýšlející - velký historický význam, a proto jej nikde v zákoně nenajdete uvedený. Nenajdete tam ani pojmy jako milice, lidobrana či lidostráž,“ řekl Ondráček.

Poslanec KSČM dále zdůraznil, že české ministerstvo vnitra má informace, že na území České republiky dochází k výcviku lidí, jejichž cíle nejsou jasné.

„Máme informace, a má je i Ministerstvo vnitra ČR a doufám, že i Policie ČR, že na našem územík výcviku skupin i osob , u kterých neznáme jejich cíle a záměry. Tyto skupiny fungují na základě paravojenského způsobu organizace řízení a do budoucna by mohly znamenat riziko pro vnitřní bezpečnost republiky. V návrhu zákona je tak uvedeno, že zakazuje zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti. Neprávním jazykem to znamená, že se zakazuje zakládat další ozbrojený bezpečnostní sbor nebo armádu, kdy by postižitelná byla i účast v takové skupině. A aby bylo každému zřejmé, co se tou ozbrojenou skupinou myslí, tak je v návrhu dále uvedeno, že takovou ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň, a to je důležité, tedy opakuji zároveň má povahu paramilitární ozbrojené složky, je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo organizuje osoby, které se zbraněmi nakládají,“ prohlásil poslanec.

„A nyní mi může každý kritik návrhu zákona a všichni mediální šiřitelé zaručených fake news (že chceme zakázat domobrany) napsat, co je na tom špatně. Jestli je nebo bude domobrana registrovaným spolkem a nebude vyvíjet činnost, která je v návrhu dostatečně popsána, nemá se čeho obávat. Domobrana má, alespoň pro mne, velký význam a chci, aby se jako registrovaný spolek podílela na branné výchově mládeže i obyvatelstva. To, že jsou v ní registrováni či spolupracují s ní bývalí vojáci, policisté či jiní příslušníci ozbrojených sborů nebo lidé s legálně drženou zbraní, není nic proti zákonu, ba právě naopak. Tito lidé se mohou účastnit programu střelecké přípravy a tvořit zálohy vnitřní bezpečnosti pro případy mimořádných událostí. Zdůrazňuji vnitřní bezpečnosti, tedy úkolů, které spadají do kompetence ministerstva vnitra. Nemohou tedy být vysíláni za hranice a tam plnit úkoly aktivních záloh Armády ČR,“ dodal Zdeněk Ondráček.