Byl sex za socialismu kvalitnější? Československo udělalo pro ženskou otázku více než současný systém, tvrdí Klán

Klán se ve svém článku v Haló novinách opírá o teorii americké etnografky Kristen Ghodseeové, která na základě svých studií v bývalých socialistických státech došla k závěru, že za socialismu ženy prožívaly lepší sex než v současnosti.

„To se poté negativně projevuje v partnerském vztahu, kdy jednak žena odkládá narození prvního dítěte a následně nemá na sex ani pomyšlení, když přijde domů úplně vyřízená. Stejně je na tom muž, takže se těžko mohou plodit děti, když systém zabraňuje zdravému sexuálnímu životu,“ poukazuje Klán.

Jak jí sdělily ženy, se kterými mluvila, stát jim dříve umožňoval starat se o rodinu a mít zaměstnání, které se nezakládalo na principu výkonu a konkurence. Naopak dnes je žena nucena pracovat ve směně a podávat nejlepší výkony, aby ve společnosti obstála.

Vzniklou situaci označil za „hybridní smutek“, kdy dochází k potlačení základních živočišných pudů, jelikož je člověk nucen se nejprve kapitálově zajistit, což ovšem často není možné, a teprve poté mít děti. Spolu s tím dochází k zániku sociálního státu, který v západních zemích vznikl po 2. světové válce ze strachu před komunismem.

„Dnes je často žena nucena provozovat prostituci nebo dělat sexuální otrokyni, a to jen proto, aby například uživila svoji rodinu. Jedná se o negativum současného kapitalismu, kdy se žena a její tělo stává objektem touhy a vlastnictvím kapitálu samotného, což je v ostrém kontrastu s dobou socialismu, stejně i sociálních států, kdy ženské tělo přestalo být vlastnictvím někoho jiného,“ upozorňuje Klán na stinné stránky kapitalismu.

Po zmizení socialistické „hrozby“ jsou ženy, matky samoživitelky a děti z chudších rodin čím dál více vystaveny hrozbě sociálního vyloučení.

Jak poukazuje samotná autorka v knize Proč ženy mají lepší sex za socialismu a další argumenty pro ekonomickou nezávislost, ekonomická rovnost vede k lepšímu sexu.

Z toho předseda okresního výboru KSČM Kutné Hory vyvozuje, že socialistické země, včetně Československa, udělaly pro ženskou otázku mnohem více než dnešní systém, „který vše postavil na privatizaci, deregulaci, individualizaci a paradoxním štěstí, kdy si můžeme užívat až do středního věku, ale za cenu toho, že se nerodí děti, protože si je mnozí nemohou dovolit, případně na ně nemají ani pomyšlení“.

Dopady ekonomické nerovnosti v Česku

Podle Českého statistického úřadu průměrný věk žen při narození prvního dítěte se od poloviny 90. let začal rychle zvyšovat. Pokud to v roce 1990 bylo 22 let, tak o deset let později to již bylo 25 let. Dnes průměrný věk ženy, které se narodí první dítě, činí 28 let.

Největší dopady sociální nerovnosti ale pociťují matky samoživitelky. Podle organizace Klub svobodných matek je v České republice odhadem kolem 180 až 200 tisíc rodičů samoživitelů. Z toho 90 % představují ženy.

Jak ukazují různé průzkumy, tyto ženy mají často problém materiálně zajistit své děti. Například loňský průzkum Aliance Byznys pro společnost a Nadace Kooperativy ukázal, že mnohé matky samoživitelky mají problém nalézt práci a často čelí předsudkům, že nedokážou sladit práci a péči o děti. Spolek na ochranu žen na základě vlastního terénního průzkumu přišel loni se zjištěním, že až 60 % prostitutek jsou matky samoživitelky.