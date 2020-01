Zeman: Vražda Sulejmáního byla zpackaná akce, vedla k sestřelení civilního letadla

Když podniknete nějakou akci, tak musíte přemýšlet o jejich důsledcích, uvedl v rozhovoru prezident Zeman.

„V Íránu byly před několika měsíci rozsáhlé demonstrace kvůli zdražení pohonných hmot. Jednalo se o desítky tisíc lidí. Několik stovek jich bylo zabito, což svědčí o krutosti tamního režimu,“ poznamenal prezident. Nicméně po vraždě Sulejmáního došlo k milionovým demonstracím, vysvětlil.

„Byla to zpackaná akce, je to můj názor. Argumentuji to tím, že to těm ajatolláhům prospělo, nikoliv uškodilo,“ poznamenal.

Dále prezident uvedl, že si přeje, aby Evropská unie hrála roli prostředníka mezi USA a Íránem.

„EU má rovnovážný postoj a může být moderátorem,“ sdělil Zeman.

Spolu s tím hlava státu nevěří, že dojde k obrovskému konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy, protože „na něj Írán nemá“.

„(Írán, pozn. red.) má jedinou možnost uzavřít Hormuzský průliv. Může vzniknout konflikt menšího rozsahu, tedy regionální konflikt,“ poznamenal Zeman.

Dále prezident dodal, že sestřelení civilního letadlo bylo důsledkem zabití Sulejmáního. Zeman se pozastavil i nad tím, zda americká akce není spojena s blížícími se americkými prezidentskými volbami.

V této souvislosti se Zeman „výjimečně“ souhlasil i s Karlem Schwarzenberg, který odsoudil americký útok proti Sulejmánímu. Podle něj zabití představitele fungujícího státu na území jiného státu je porušením mezinárodního práva.

„Tady bych docela výjimečně souhlasil se Schwarzenbergem. Zabití oficiálního představitele fungujícího státu, ať si o něm myslím, co chci, je porušení mezinárodního práva,“ prohlásil

Zeman se pozitivně vyjádřil o stažení českých vojáků z Iráku. Podle něj byl Islámský stát* v zemi poražen, a to i díky Sulejmánímu, a proto mohou čeští vojáci domů. Upozornil také na to, že v regionu trvá konflikt mezi šíity a sunnity, do kterého by se Česká republika neměla nechat zaplést.

Dodal, že v rozhovoru s ministrem vnitra a předsedou ČSSD Janem Hamáček se vyslovil pro to, aby byla připravena letadla pro případnou evakuaci českých vojáků v Iráku.

* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

