„Tohle je naše cesta do pekel.“ Maříkovou pobouřilo, jak migranti v Německu skandovali na podporu nacismu. Video

Poslankyně za SPD Karla Maříková sdílela na svém profilu na Facebooku video, které ji pobouřilo. Na něm je totiž zachyceno, jak se chovají muslimové v Německu. Politička však takové chování označila za cestu do pekel.

Maříková se s fanoušky podělila o záběry, které byly zveřejněny na YouTube. Na nich je vidět, jak muslimové v Německu skandují hesla „Heil Hitler“ a „Alahu akbar“. Politička byla celou věcí značně pobouřena.

„Tohle je skandální, udělat tohle občané německé národnosti, tak je tam policejní komando a jsou trestně stíháni. Co projde jednomu, neprojde druhému. Ukázka toho, jak zkouší, kam až mohou zajít. A co my? Díky naší bezbřehé tolerantnosti budeme jen koukat a klopit hlavy. Tohle je naše cesta do pekel,“ varovala členka SPD.

Maříková tak jasně dává najevo, jaký postoj k migrantům a migraci má.

Reakce na sociální síti

A jaké byly reakce na daný status a video? Různorodé. Někteří uživatelé psali, že se tohle Německu jednou vymstí a celou situaci označili za neskutečnou.

„Tohle je opravdu neskutečné! Říct to normální člověk, tak má policii v patách a zaděláno na pořádný malér!“ rozčiloval se jeden z uživatelů.

Našlo se ale i pár jedinců, kteří psali, že „dobře jim tak“. „Mají, co chtěli. Ať poděkují Merkelové ,“ uvedla jedna uživatelka.

Jeden z uživatelů ale dokonce psal, že „Německo by nového Adolfa potřebovalo“. Vysvětloval to tím, že si neuvědomují, že by pak místo na ulici, skončili v koncentračních táborech...

Skandální video

Na poměrně krátkém videu je konkrétně vidět, jak muslimové v ulicích skandují různá hesla a mávají vlajkami – např. palestinskou. Pokřikují například „Smrt židům“, ale také křičí jméno „Adolf Hitler“. V rukou pak mají různé transparenty a na celou věc dohlíží tamní policie.

SPD a postoj k migraci

Politická strana SPD v čele s Tomiem Okamurou je obecně známá svými tvrdými výroky na adresu islámu a migrační politiky Evropské unie. Její členové se dlouhodobě vyjadřují proti přijímání migrantů z muslimských zemí do České republiky. Již v minulosti se k tématu vyjádřil i samotný šéf SPD Tomio Okamura.

„Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek,“ napsal kdysi na svém Facebooku Okamura.