„Když jsi prozápadní liberál a všude vidíš ruské agenty.“ Okamura se vysmál čučkařům. Pořád je to v ČR jako za Švejka?

„Poslušně hlásím BIS a gaypornoherci Jakubovi Jandovi z vládou placené neziskovky Evropské hodnoty ruského agenta Josefa Švejka,“ napsal politik na svém Facebooku.

K příspěvku ještě připojil obrázek, na kterém je vyobrazen právě Švejk a je k němu uveden následující popisek: „Když jsi prozápadní liberál a všude okolo vidíš ruské agenty.“

„To se Vám, pane Okamuro, povedlo!“ lichotil poslanci další uživatel.

Nutno říct, že Okamura svým vtipným komentářem a zábavným obrázkem u svých příznivců zabodoval. Někteří ku příkladu ocenili jeho smysl pro humor. „Je fajn, Tomio, že neztrácíte smysl pro humor,“ stálo v jednom z komentářů.

A další podotýkali: „Pořád je to tady jak za Švejka.“

Jakub Janda a vztah k Rusku

Bývalý pornoherec Jakub Janda je známý tím, že již dlouhodobě varuje před Ruskou federací a údajnou hrozbou pocházející z této země, kterou má RF pro Česko dle něj představovat. V minulosti například po ukrajinské provokaci v Kerčském průlivu vyzval, aby byly okamžitě poslány zbraně na Ukrajinu a byla „vyčištěna“ ruská ambasáda v Praze. Dříve dokonce na svém Facebooku sdílel inzerát, ve kterém hrál na city českým vlastencům. Janda je tehdy žádal, aby se připojili k boji proti Rusku.

O Rusku se dokonce zmiňoval i loni v létě, kdy hrozilo, že ČSSD odejde z vlády. Výkonný ředitel nevládní instituce Evropské hodnoty se tehdy na svém účtu na Twitteru pokusil polemizovat nad tím, jaký dopad by mělo na Česko, kdyby ČSSD odešlo z vlády. Dle jeho mínění by tento krok pozitivně prospěl jak Rusku, tak Číně.

„Pokud ČSSD odejde z vlády... 1) Rusko: Získání strategické dohody na stavbu nových reaktorů v Dukovanech. 2) Čína: Zlomit odpor českých bezpečnostních institucí, normalizovat svou špionážní firmu Huawei. 3) Rusko i Čína: Odvolat ředitele BIS, přirozeně také ředitele NÚKIB,“ píše mladý politik na svém profilu.

Výroční zpráva BIS

Okamura ve svém příspěvku naráží i na Bezpečnostní informační službu a její výroční zprávu za rok 2018, v níž popisuje činnosti cizích státních zpravodajských služeb, hlavně Číny a Ruska, namířené proti České republice. Veřejná výroční zpráva byla včera zveřejněna na oficiálním webu BIS.

BIS ve své zprávě uvádí , že nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR představovalo loni působení spektra proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací. Zpráva také krátce popisuje činnost příslušníků a spolupracovníků všech ruských a čínských zpravodajských služeb na území ČR.

I sám Janda na tuto zprávu svého času reagoval, a to hned ve třech statusech. V prvním příspěvku Janda na základě této veřejné zprávy shrnul „pět alarmujících trendů“, které se tykají činností Ruska a Číny na území České republiky. Dodal navíc seznam opatření, která by podle jeho názoru měla přijmout Vláda ČR. Druhým příspěvkem Janda zavzpomínal na to, co se dělo před pěti lety. „Když jsme s tématem ruského vlivu v Česku před pěti lety začínali, spousta lidí nám říkala, že jsme paranoidní. Dneska většina z nich mlčí a občas se vyděšeně diví,“ napsal. Ve třetím lobbista píše, že ho ohlašuje ticho mezi většinou českých politiků po zveřejnění výroční zprávy BIS.