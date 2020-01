„Hřib satan okusíte jen jednou.“ KSČM chce lekci diplomacie pro primátora Prahy. Přijdeme o dobré jméno ČR, varují

Pražský primátor Zdeněk Hřib, který je členem České pirátské strany, v novinách Welt am Sonntag varoval před unáhleným uzavíráním smluv s Čínou. Tuto zemi totiž označil za nespolehlivého a riskantního partnera. Ke slovům Hřiba se nyní vyjádřil předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Kováčikův názor na věc byl publikován na facebookové stránce Komunistické strany Čech a Moravy. V něm se uvádí, že by pražský primátor měl dostat lekci diplomacie.

„Jsou hřiby jedlé i jedovaté, může se stát, že Hřib satan okusíte jen jednou. Pražský primátor Hřib v Německu varoval před Čínou: „S riskantním partnerem do postele nelezte.“ Ministr zahraničí by měl dát primátorovi Prahy lekci diplomacie, jinak přijdeme nejen o čínské speciality, ale i dobré jméno naší republiky. Koneckonců, kdo řeší Hřibovu postel? Určitě nikdo. Mám pocit, že by měl mít jiné starosti, třeba pražskou dopravu,“ znělo vyjádření Kováčika.

Zřejmě se mu tak nelíbilo, co všechno zaznělo z úst v Hřiba v německých novinách. A nebyl sám, komu se prohlášení primátora Prahy nezamlouvala.

Reakce na Kováčikův status

„(Spojené státy, pozn. red.) spunktovaly tu historii kolem Číny, jenom z toho důvodu, že se Trump obává poklesu vývozu zboží do Evropy, protože Čína má levné zboží a ví, že Čínu pro to nemůže nikdo žalovat. Takže Hřiba by měl Petříček upozornit, že pomlouvá důležitého obchodního partnera,“ uvedl jeden z komentujících.

Podobný názor jako měl Kováčik totiž sdíleli i lidé na sociální síti. Někteří psali, že Hřib by si měl v první řadě uvědomit, že „celá Evropa obchoduje s Čínou , včetně USA.

Další označili primátora hlavního města za diletanta.

„Ať se chytnou s Novotným za ruce a jdou do míst, odkud není návratu (_,_). Oba dělají ve světě akorát ostudu a ničí mezinárodní dobré vztahy,“ hořekoval jeden z uživatelů.

Hřib a rozhovor pro německé noviny

Primátor Prahy měl v rozhovoru zmínit například to, proč došlo ke krachu sesterské smlouvy s Pekingem. Argumentoval tím, že Praha nesouhlasila s textem kvůli jednomu z článků smlouvy, který obsahoval zákaz hovořit o nezávislosti Tchaj-wanu a Tibetu.

„Jiná partnerská města Pekingu jako Londýn, Riga či Kodaň nemusela takovou pasáž podepsat,“ dodal.

„Proto jsme o partnerství přišli, získali jsme ale nové. O nadcházejícím pondělí podepíšeme městské partnerství s Tchaj-pejí, hlavním městem Tchaj-wanu,“ zaznělo z úst Hřiba.

Hřib rovněž uvedl , že předchozí pražské vedení tento článek podepsalo, a to k ohromnému pobavení Pekingu. „My jsme jen chtěli tento článek odstranit a partnerství zachovat," vysvětlil a zdůraznil, že to pro Peking bylo nepřijatelné.

V materiálu se pak dále můžeme dočíst, že podle Hřiba je Čína nespolehlivým obchodním partnerem, který neváhá podřídit politice i výhodné obchody. „Politbyro Komunistické strany Číny může během vteřin důležité obchodní dohody či prohlášení o spolupráci proměnit v bezcenné kusy papíru,“ myslí si.

Dále dospěl k tomu, že je tato země dle něj plná zášti a občany západních demokracií, ať už se jedná o politiky, umělce či obchodníky, nepovažuje za samostatné osoby, ale za zástupce své vlády. „Čína nedělá žádný rozdíl mezi pražským primátorem a cellistou pražských filharmoniků.

„Někdo z Prahy se choval špatně? No, tak někoho z Prahy potrestáme.“ To je podstata komunistického myšlení, které ti, kdo se narodili za železnou oponou, velmi dobře znají,“ narážel primátor na to, že Čína zrušila turné PKF - Prague Philharmonia či Pražákova kvarteta.

Nakonec měl ale zmínit, že nevyzývá k přerušení diplomatických či obchodních vztahů s Čínou, jelikož by to nebylo produktivní. Připojil však jedno varování: „Přesto bych vám rád poradil dvakrát si rozmyslet, než s tak nespolehlivým a riskantním partnerem vlezete do postele.“