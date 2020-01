Začátek epidemie? Počet akutních infekčních onemocnění v České republice od začátku roku náhle vzrostl

Tzv. zimní epidemie chřipky znovu přicházejí do Česka. Jen za poslední týden se zvýšil počet nemocných s infekcemi dýchacích cest o 60 procent. Vyplývá to z pondělních informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a hygieniků.

„Ve 2. kalendářním týdnu je počet akutních respiračních infekcí v ČR včetně chřipky na úrovni 1051 nemocných na 100 000 obyvatel, což sice při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 60 procent, ale zatím stále ještě nebylo dosaženo nemocnosti pozorované v předvánočním období," uvedl v pondělní zprávě SZÚ.

Nejvyšší nemocnost je aktuálně evidována v Jihomoravském a Libereckém kraji, ale i v těchto krajích se jedná o neepidemické hodnoty, uklidňuje zdravotní ústav. Ta se pro celou ČR vyhlašuje při překročení 1700 nemocných na 100 000 obyvatel.

Aktivita chřipky i v Evropě stále vzrůstá, cirkulují oba typy chřipkového viru A, podtypy H1 a H3 a v menší míře i typ B.

Podle hlavní hygieničky a náměstkyně ministra zdravotnictví Evy Gottvaldové je výrazný nárůst nemocnosti v prvním a druhém kalendářním týdnu ovlivněn především zvýšeným počtem návštěv nemocných u lékaře v době po dovolených a školních prázdninách spojených s vánočními svátky.

Nejvyšší nemocnost je v dětské populaci, nejvíce mezi dětmi do pěti let a poté mezi dětmi ve věku 6 až 14 let.

Prevencí šíření chřipky mezi lidmi je podle Gottvaldové především důsledné používání kapesníků při kašlání a smrkání.

„Pravidlem by mělo být časté a důsledné mytí rukou po pobytu ve veřejných prostorách a dále zvýšený přísun vitamínu C konzumací citrusových plodů či v syntetické podobě, dostatek odpočinku a spánku,” uvedla.

Rady, jak předejít zimním onemocněním

Praktický lékař a bloger Alexej Vodovozov nedávno prozradil, jak správně předcházet „zimním“ onemocněním: artritidě, astmatu a srdečním problémům, a poradil, jak se vyhnout chřipce a nachlazení.

Lékař uvedl, že nejčastějšími onemocněními v chladném období jsou chřipka a respirační infekční onemocnění. Podle něj je prevence těchto nemocí dostupná všem: stačí očkování.

„Můžete se dát očkovat kdykoliv, dokonce i po Novém roce," zdůraznil odborník.

Upozornil na skutečnost, že chřipkový virus mutuje rok od roku, ale neměli byste odmítat očkování, neboť je tak možné snížit riziko komplikací.

Dodal, že oxolinová mast nás nemůže ochránit před akutními virovými infekcemi dýchacích cest, a proto mazání nosních dírek je zbytečné.

Lékař doporučil nenavštěvovat v období epidemií přelidněná místa. Uvedl, že hlavní obranou organismu je imunita, ale ta chrání pouze před „místními“ nemocemi.

Pro upevnění zdraví a ochranu před „zimními“ nemocemi lékař doporučuje oblékání podle počasí, více odpočinku a dostatek spánku. Doporučil taky častější procházky na čerstvém vzduchu a přiměřenou fyzickou zátěž.