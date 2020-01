„Také se usmívaly, když se kousek od nich vraždilo.“ Volný porovnal liberální demokraty s německými dívkami za války

Předseda hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty Lubomír Volný se na Twitteru pustil do liberálních demokratů, které srovnal s německými dívkami za druhé světové války. V čem spočívala jakási souvislost mezi nimi?

Volný na sociální síti nedávno napsal, že konečně poprvé porozuměl tomu, jak mohli Němci nevědět, co se děje v koncentračních táborech. „Prostě to neviděli, nezažili, tak tomu nevěřili. Kdo jim to tvrdil, byl pro ně lhář. Kdo jim předložil důkaz, toho udali,“ napsal.

Když debatuji s “libdem” popírači stavu švédské společnosti, poprvé rozumím tomu jak mohli Němci nevědět co se děje v koncentračních táborech.

Prostě to neviděli, nezažili tak tomu nevěřili.

Kdo jim to tvrdil byl pro ně lhář.

Kdo jim předložil důkaz, toho udali. — Lubomír Volný (@lubomir_volny) 13. ledna 2020

Na jeho slova ale tehdy reagoval student a novinář Michal Tomeš. Ten se ho ve svém komentáři ptal na to, na jaké straně této „alegorie“ podle něj stojí, když po půl roce života vidí, že se Francie nehroutí a neřítí k zániku, jak tvrdí některá média.

„Nejen pan @Tomes_Michal mi připomíná tyto německé dívky, atletky s trenérem z druhé světové války. Oni byli také „usměvaví a v pohodě“, když se pár kilometrů od nich mučili lidé a páchaly masové vraždy. Byli naivní a odmítali informace. To jsou dnešní mladí „liberální demokraté“,“ napsal na sociální síti.

Na to Volný reagoval, že je Francie velká země a den na to zveřejnil na Twitteru další příspěvek, v němž právě Tomeše zmiňuje. A kromě mladého studenta a novináře se dotýká i německých dívek za druhé světové války a liberálních demokratů

Ke svému příspěvku připojil černobílou fotografii, na níž jsou opravdu dotyční vyobrazeni s úsměvem od ucha k uchu. Vypadá to, že jsou spokojení a dobře se baví.

Volný varuje…

Nedávno tento poslanec v jednom ze svým tweetů upozornil na příspěvek nezávislého švédského novináře Petera Swedena, v němž dotyčný poukazuje na „šokující“ soudní systém a důsledky migrace ve Švédsku.

Konkrétně na Twitteru sdílel status nezávislého švédského novináře Petera Swedena, který uvedl, že jedna tamní seniorka na Facebooku psala „nenávistné projevy“, za což dostala trest v podobě tří měsíců vězení. Naproti tomu mladík s muslimským jménem Husajn dostal za sex s nezletilou dívkou jen 75 hodin Komunitní služby.