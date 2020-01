Právník Břicháček: Evropa je znovu obětí únosu, unijnímu centralismu se nesmíme vzdát bez boje

Břicháček se ve svém zamyšlení o současném stavu Evropy vrací k antické báji, kdy půvabnou Európu unesl bůh Zeus proměněný do podoby býka. Podle něj i tentokrát se Evropa stala obětí únosu, a to těch, kteří si přejí vidět evropské země spojené do centralizovaného útvaru řízeného společnými institucemi.

„Evropa je znovu obětí únosu. Její jméno si bez ustání nárokují ti, kteří ho ztotožňují se spojením evropských zemí do jednoho nadstátního útvaru, s vládou z jednoho centra, s mocí společných institucí, s expanzí jednotné regulace,“ napsal na Facebooku Břicháček.

„‚Protievropský‘, ‚euroskeptik‘, nebo ‚eurofob‘ je v tomto manipulativním jazyce potom ten, kdo s takovým politickým programem nesouhlasí,“ poukazuje právník.

Zastánci tohoto projektu, který se označuje jako prointegrační či prounijní, si říkají „Evropané“, kteří si přejí „více Evrop“, což znamená větší integraci a více moci pro unijní orgány.

Podle něj ale Evropu v první řadě tvoří národní státy, a nikoliv nadnárodní byrokratický aparát. V tomto ohledu připomíná slova bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové pronesená v roce 1991 v dolní komoře britského parlamentu:

„Neměli bychom nechat ty, kteří podporují myšlenku federativní Evropy, předstírat, že jsou jaksi více evropští než my ostatní. To nejsou; jsou jen více federalističtí. Na federativní struktuře není nic specificky evropského – je tomu ve skutečnosti naopak: jestli je něco evropské, pak je to národní stát.“

„Pojem ‚Evropy‘ nesmíme zuřivému býku unijního centralismu bez boje vydat, stejně jako Evropu samu a svébytnost jejích zemí,“ přichází k závěru právník. „Chraňme vznešené jméno Evropy před těmi, kdo si je svévolně usurpují, a budují pod touto osvědčenou značkou něco, co se starou Evropou nemá nic společného,“ uzavírá Břicháček.

„Euroskeptičtí Češi“

Břicháček se domnívá, že přemrštěný centralismus „přivedl celý integrační projekt do havárie“. Mezi hlavní projevy patří dluhová a migrační krize nebo tzv. evropský zelený úděl , který podle něj hrozí nebezpečnými dopady na hospodářství členských zemí. Evropská unie se tak stala prostorem nikoliv hospodářského růstu, ale „stagnace, nezaměstnanosti, sdílených dluhů, snížené úrovně bezpečnosti, těžkopádné regulace, byrokracie, klimatického třeštění, sociálního inženýrství a řady dalších neduhů“.

Češi tradičně patří mezi nejvíce euroskeptické národy v Evropě. Podle loňského průzkumu Eurobarometru pouze 22 % českých občanů se domnívá, že jejich hlas je v Evropě slyšet. Oproti tomu evropský průměr je 51 %. Pouze 33 % Čechů se domnívá, že členství v EU je dobrá věc, zatímco evropský průměr je 61 %.

Na druhou stranou 58 % obyvatel ČR se domnívá, že Česko těží z toho, že je členem Evropské unie. Přesto je to opět méně než evropský průměr, kde tento názor sdílí 68 % lidí.