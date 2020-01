Okamura: Imigrační tlak opět stoupá. Maďarsko posílá vojáky na hranici. A co Česko?

Český politik uvedl, že podle maďarského premiéra imigrační tlak na maďarskou hranici znovu roste. V souvislosti s tím Okamura vyzývá k ochraně hranic.

„Maďarský premiér Viktor Orbán minulý čtvrtek varoval, že imigrační tlak na maďarskou hranici opět stoupá, a tak vláda pošle na hranici se Srbskem více vojáků a aktivuje žádost o pomoc adresovanou zbylým státům Visegrádu o pomoc při ochraně jižní hranice Maďarska (a tedy Schengenu i EU). Hnutí SPD podporuje Orbána při ochraně hranic a je pro to, aby ČR pomohla Maďarsku při ochraně vnějších hranic EU. Současně ale musíme být připraveni chránit si také hranice svého českého státu sami,“ napsal.

Stejně tak předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie zmínil, že Orbán reagoval i na to, že do Turecka v loňském roce přišlo 450 tisíc ilegálních imigrantů, což je meziroční nárůst o 70 procent.

„Počet migrantů podle Orbána stoupl i na trase vedoucí přes Bosnu a Hercegovinu směrem do Chorvatska. O věci informoval slovenský server Topky.sk,“ podotýká.

„Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Společně se ubráníme,“ stojí v závěru.

V závěru svého příspěvku Okamura píše, že jeho hnutí SPD nechce, abychom v Česku dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti.

K postu politik připojil ještě obrázek, na němž je následující nápis: „Orbán kvůli masivnímu nárůstu imigrace posílá na hranice vojáky. O pomoc prosí i Českou republiku a Visegrád.“

Reakce na sociální síti

Reakce na Okamurův status byly různé. Někteří s ním souhlasili a psali, že doufají, že Česko pomůže.

„Měli by pomoct bez rozmýšlení,“ stálo v jedné z reakcí a přidávali se další: „Souhlasím, měli bychom jim pomoct chránit hranice.“

Pár uživatelů se v této souvislosti zaměřilo i na to, kde jsou čeští vojáci. „Kde nemají naši vojáci co dělat, tam se serou a kde jsou potřeba, tak tam nejsou. Co je přednější? Co už?“ povzdechl si jeden z uživatelů.

A v podobném duchu reagovali i ostatní: „Tady bychom měli vojensky pomáhat a ne dělat někde poskoky Amíkům!“

Pár uživatelů dokonce psalo, že by šli chránit hranice velmi rádi sami.