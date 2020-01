Tajemství, o kterém se nikdy nesmíme dozvědět. Co ještě urputně tají vedení spolku Milion chvilek?

Spolek, který dva roky pořádá antivládní demonstrace, už prý dávno nefunguje jako výhradně dobrovolnická organizace. Svou činnost totiž berou jako práci a pořadatelé veškerých akcí řádně dostávají plat jako zaměstnanci. Advokátka Jana Hamplová prozradila, jak ve skutečnosti funguje spolek a co si jeho vedení nepřeje zveřejňovat.

Před dvěma lety se nynější předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář ujal své pozice a od té doby se postupně proměnil z dobrovolníka do placeného zaměstnance. To, že už není pouhým dobrovolným aktivistou, Minář ani nepopírá.

„V tuto chvíli máme kolem osmi úvazků, protože na jaře jsme zjistili, že jen s dobrovolníky to nejde,” prozradil předseda spolku. Následně dodává, že vedení spolku se rozhodlo profesionalizovat, aby mohlo pořádně hrát roli hlídacího psa a zahradníka. Hlavní otázkou ovšem je, kolik činí platy jednotlivých představitelů spolku. Kdybychom předpokládali, že to je jednoduché zjistit prostřednictvím nahlédnutí do transparentního účtu organizace, tak bychom měli smůlu.

Jana Zwyrtek Hamplová, česká advokátka a politička, při detailním zkoumání transparentního účtu spolku nedokázala najít žádné záznamy o mzdách, které se vyplácejí osmi lidem v organizaci Milion chvilek. Přišla totiž se zjištěním, že tyhle platy se provádějí přes jiný účet, jenž transparentní není. To v podstatě znamená, že nemáme žádnou možnost zjistit, kolik berou lidé, kteří se snaží mít bezprostřední vliv na politické dění republiky a usilují o odstoupení předsedy české vlády ze své funkce. Dalším smutným faktem je, že ani není známo, z jakých zdrojů se ty mzdy vyplácejí, jelikož tento další účet není veřejný a spadá pod institut bankovního tajemství.

„Ta špatná zpráva je, že dnes nevíme, kdo tedy těch osm lidí vlastně platí, tedy kdo je jejich zaměstnavatel, kterému skládají účty a vykazují práci,“ upozorňuje bývalá česká poslankyně Jana Hamplová.

Bankovní tajemství a tajní smluvní partneři

Samozřejmě není známo, kolik bere sám Mikuláš Minář. Z jeho slov vyplývá, že si vedení nepřeje zveřejňovat pracovní smlouvy a mzdy, poněvadž nechce jednotlivé osoby vystavovat hrozbě manipulace. Advokátka Hamplová uvedla, že mzdy členů vedení spolku nejsou jediným, co se hradí přes netransparentní účet. Z tohoto účtu se totiž financuje veškerý provoz spolku a dlouhodobá činnost organizace. Hamplová dospívá k závěru, že v podstatě jediné, co je možné vidět na transparentním účtu, jsou příspěvky na jednorázové akce.

Jako důvod takové diskrétnosti vedení spolku uvádí nutnost chránit své smluvní partnery. Hamplová rázně oponuje takovému přístupu a zdůrazňuje, že pokud chvilkaři nechtějí zveřejnit informace ohledně svých tajných přispěvatelů a výše svých plateb, tak tím pádem nemají morální právo působit jako politický subjekt a pořadatel masových akcí.