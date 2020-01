„Když půjde o znemožnění ochrany tradičních hodnot, budu první, kdo je proti.“ Ondráček rozptýlil mýty o zákazu domobran

Poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček se na svém Facebooku vyslovil k tématu zákazu domobran. Na sociální síti se tak všem svým sledujícím snažil vysvětlit, jak to vlastně ve skutečnosti celé je.

Český politik na svém profilu píše, že ve skutečnosti nikdy nebyl návrh do Sněmovny předložen návrh zákona o zákazu domobran.

„Přátelé, tak ještě jedou k tzv. zákazu domobran. Především Aeronet.cz, ale i další rádoby nezávislá a vlastenecká média, stále odkazují na vyjádření ministra vnitra Hamáčka z dubna a října minulého roku, kde mluvil o domobranách. Žádný takový návrh zákona do Sněmovny předložen však nikdy nebyl!“ píše hned v úvodu.

Tvrdí, že když se začala řešit povinnost implementace Směrnice EU k zákazu zbraní, vzala skupina poslanců, mezi nimiž byl i on sám, odmítající plošné odzbrojování slušných lidí, za základ pro vytvoření doprovodného zákona tento legislativní polotovar, který byl v prosinci 2019 přepracován a vznikl sněmovní tisk 669, který je ve Sněmovně.

„Domobran ani žádného jiného z registrovaných spolků se návrh nedotýká a je to uvedeno i v důvodové zprávě,“ tvrdí.

„Nyní bude probíhat klasický legislativní proces, kde se musíme vypořádat s připomínkami i případnými pozměňovacími návrhy. V žádném případě to tedy neznamená, že návrh nemůže doznat žádných změn. Pokud by tyto změny měly vést k zákazu nebo znemožnění činnosti spolků, založených na lásce k vlasti a s tím spojené ochraně tradičních hodnot, budu první, který bude proti,“ napsal.

Podotkl také, že si je česká vláda vědoma potřeby legislativního vymezení různých, často i pofidérních „branných“ spolků, a proto dala souhlas k dalšímu projednávání návrhu. Zároveň ale však dala své připomínky.

K svému příspěvku pak připojil ilustrační obrázek, který má dle jeho slov sloužit jen k dokreslení toho, co je také vnímáno jako domobrana.

Reakce na slova Ondráčka

Pod příspěvkem poslance se strhla diskuze o tom, co napsal. Někteří uživatelé mu za vysvětlení situace děkovali.

„Zdeňku, díky za vysvětlení, hezký den,“ stálo v jedné z reakcí.

Našli se však lidé, kteří s ním nesouhlasili a jiné zase pobavil ilustrační obrázek, který Ondráček zvolil. „Ten obrázek tomu textu dodává skutečně váhu, byť píšete ilustrační. Dalo by se říci ilustrační podpásovka nebo podprahovka?“ bavil se jeden z komentujících.

Další ve svých komentářích zmiňovali portál Aeronet, o které byla také řeč: „Řekl bych, že to asi myslíte dobře, ale dopadne to jako vždycky. FB blokuje přístup na stránky Aeronetu, které obsahují uvedený odkaz. Když ale kliknete na odkaz, stránky Aeronet se Vám otevřou. Proč to asi FB dělá?“