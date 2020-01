„Rest in piece ODS.” Fiala se pochlubil rozhovorem pro Forum24, ale pak to pořádně schytal od Vyorala

Rozhovor s lídrem ODS se objevil v pondělním vydání časopisu Revue Forum a vyšel s titulkem: „Lepší premiér“ a dovětkem: „Babiš je porazitelný, a my to dokážeme.” Petr Fiala v rozhovoru mluví o krizové situaci, jakoby se Česká republika nacházela pod vládou oligarchů.

„Současně jsem si jist tím, že jdeme správnou cestou. Kdybych před pár lety někomu řekl, že ODS vyhraje senátní volby a bude mít předsedu Senátu a budeme jasně druhá nejsilnější politická strana, spousta lidí by tomu nevěřila. Dnes je to realita a my směřujeme k jasnému cíli: změnit situaci v této zemi po sněmovních volbách.

Mezitím chceme výrazně uspět v krajských volbách a potvrdit svoji pozici v Senátu,” pochlubil se Fiala úspěchy strany a sdílel odkaz na rozhovor ve svém facebookovém příspěvku.

Je nutné podotknout, že ODS má aktuálně 23 poslaneckých křesel, o jedno méně mají Piráti, další v pořadí je SPD s 19 mandáty. Jednička Babišovo ANO má 78 křesel.

Rozhodnutí Fialy zabojovat o post premiéra překvapilo komentátora Tomáše Vyorala.

„Takzvaný lepšopremiér. Že psychoŠafr chlastá a zobe, je známo. Že politický eunuch Petr Fiala moc inteligence nepobral - to taky. Ale tohle? Tohle je fakt jak ze stejné stáje co postrach králikáren...Rest in piece... nebo spíš rest in pieces ODS... Ale kdo chce kam... a budiž vám tam přáno s tímhle EU-panevropským středově liberálně progresivistickým křídlem u kormidla,” napsal na Facebooku Vyoral.

Debata Fialy a Babiše

Premiér Andrej Babiš a předseda ODS Petr Fiala se potkali na konci minulého roku v debatě pořadu Otázky Václava Moravce, kde si Fiala od šéfa vlády vyslechl vlnu kritiky.

„Vy tady reprezentujete značku ODS, která byla založena v roce 1991, která rozvrátila naše hospodářství a nechala ho rozkrást. Já jsem založil protikorupční hnutí. Pane Fialo, vy jste slušný člověk, ale vy máte problém, že vás zvolili kmotři,“ šil do předsedy ODS Babiš.

Fiala mu oponoval a zdůraznil, že se nechtěl vracet do daleké minulosti, chtěl se bavit jen o šesti letech, během nichž řídil Babiš tuto zemi z pozice premiéra nebo ministra financí.

Když přišla na přetřes otázka superhrubé mzdy, Babiš označil návrh ODS za „megapodvod“.

„To je největší podvod ODS na voliče. Oni chtěli udělat rovnou daň, ale nevyšlo jim to, tak udělali superhrubou mzdu. To je megapodvod. Podvedli lidi. A víte, kolik by to stálo peněz, kdyby se zrušila superhrubá mzda příští rok? 80 miliard! Schodek by byl 120 miliard! Ratingy by byly pryč a ekonomika by šla do kopru. Toto je demagogie, zničilo by to naši ekonomiku,“ prohlásil Babiš.

Na rozhovor politiků bouřlivě reagovaly sociální sítě.

Stojí za připomínku, že loni vedení ODS vyloučilo ze strany poslance Václava Klause mladšího, který následně založil vlastní stranu Trikolóra hnutí občanů.