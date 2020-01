Jsme odjakživa součástí Západu, prohlásil exministr Herman a spustil vášnivou diskusi na sociální síti

Bývalý ministr kultury, lektor, politik a laicizovaný katolický kněz Daniel Herman se na svém účtu na Twitteru vyjádřil k tomu, co je podle jeho správný směr pro Českou republiku. Upřednostňuje Západ nebo Východ?

Herman se na svém účtu na sociální síti podělil o vlastní názor, který se snaží podložit fakty a událostmi z historie. Myslí si, že směřování na Východ není pro Česko přirozené a ani nám nikdy nepřineslo nic dobrého.

„Jsme odjakživa součástí Západu. I křest českých lechů v Řezně 13. 1. 845 to dosvědčuje. To jsou kořeny naší kultury a potažmo i státnosti. Jakékoli pokusy o naše připojení k Východu neodpovídají naší přirozenosti a nic dobrého nám nepřinesly. Západ, tedy EU a NATO, je náš směr,“ stálo v jeho příspěvku na sociální síti.

​Na jeho příspěvek okamžitě reagovali uživatelé, mezi nimiž byli i někteří politici. Exministr tak svým vyjádřením strhl vášnivou diskuzi.

Mezi ty, kteří si nenechali ujít příležitost okomentovat Hermanův status, patřil například František Matějka. Předseda Strany nezávislosti České republiky dal jasně najevo, že s ním nesouhlasí.

„Já tedy nevím, jak jste na tom se zeměpisem, ale odjakživa jsme uprostřed v srdci Evropy. Východu (Východní blok) i Západu (EU) jsme si užili dost a ani v jednom případě nebylo a není o co stát,“ argumentoval.

Na jeho komentář ale Hermal odpověděl slovy, že je to jeho názor a že „geografický střed Evropy je na Ukrajině“.

A k nesouhlasu se připojil i další uživatel. „Pane Hermane, Váš příspěvek nereflektuje historickou realitu 1. pol. 9. století. Pokud se chtěli nechat pokřtít, jinou možnost než v některé z bavorských, příp. saských diecézích, neměli. Dělení na V x Z v tomto kontextu úplně postrádá smysl,“ napsal Jan Pekař.

Ale ani tento názor Herman nepřijal a napsal, že si to nemyslí. Odlišný pohled na věc zastával také komentující, který zmiňoval Cyrila a Metoděje.

„A co na to pánové Cyril a Metoděj, co? Ti by s vámi asi moc nesouhlasili, že?“ stálo v příspěvku.

„I na východ od nás jsou státy, které jsou v EU a v NATO. Pamatuji si, že za sametové revoluce bylo jedno heslo: „Nechceme jít stranou (myšleno KSČ), my chceme jít rovně.“ Už zase jdeme stranou,“ napsal další uživatel, na jehož slova bývalý ministr reagoval tak, že podle něj stranou nejdeme, ale jsme zpět tam, kam patříme – tedy na Západ.

Našlo se však, samozřejmě, i několik uživatelů, kteří byli s Hermanem za jedno. Někteří z nich ale exministra upozorňovali na jednu věc: „Nám to vysvětlovat nemusíte. Řekněte to lidem na Západě, oni si to totiž nemyslí.“ Podle Hermana tohle však záleží především na nás, kam se zařazujeme. „Ostatní nás tak budou brát.,“ doplnil politik.

Stejně tak se objevili lidé, kteří Hermana poctili ironickými komentáři: „Přesně tak, od 9. století jsme směřovali do NATO a EU.“ A přidávali se i další: „Tohle je geniální! Btw: Horymír a Šemík? Byli prozápadní nebo inklinovali k SSSR?“ Jiní zase vtipně podotýkali, že ceny sice máme „západní“, ale platy pořád ne...

V této rozsáhlé diskusi, kterou vyvolal jeden jediný tweet, se to tak hemžilo různorodými názory.