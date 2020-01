„Hrozí, že žádné česko-čínské vztahy mnoho let již opravdu nebudou.“ Exministr Tvrdík o napjaté situaci mezi ČR s Čínou

Odmítnutí návštěvy Číny

Tvrdík se vyjádřil například k tomu, že český prezident Miloš Zeman nedávno odmítl návštěvu Číny, což bylo pro mnohé velkým překvapením. Tvrdík si myslí, že tento krok bude pro české firmy znamenat velký problém.

se tak rozhodl proto, že dle něj Čína nesplnila to, co přislíbila. „Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala. Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál,“ zaznělo z jeho úst v rozhovoru pro Blesk.

Toto jeho rozhodnutí ale vzbudilo paniku ve skupinách, pro než je čínský byznys klíčový. Zařadit jsem můžeme třeba společnost PPF, kterou vlastní nejbohatší Čech Petr Kellner, automobilka Škoda či podnikatelé a manažeři kolem čínského holdingu CITIC, jehož součástí je i hlavní spojka Číňanů v Praze – Jaroslav Tvrdík.

„Prezident Si Ťin-pching pozval Miloše Zemana na státní návštěvu jako hlavního hosta celého summitu. Chápu prezidentovo zklamání z nenaplnění jeho očekávání. Když ale z česko-čínského vztahu zmizí jeho ochranný deštník, reálně hrozí, že žádné česko-čínské vztahy mnoho let již opravdu nebudou. A to pak je pro české firmy v Číně obří problém,“ míní exministr.

Konflikt mezi Prahou a Pekingem

Tvrdík se vyjádřil i k tomu, co je podle jeho názoru tím základním kamenem úrazu ve zhoršení vztahů mezi Prahou a Pekingem. Dle něj to byl konflikt na pražské radnici, jehož strůjcem byl pirátský politik a primátor Zdeněk Hřib. Konkrétně měl na mysli neshody ohledně sesterské smlouvy.

„Česká republika v současné době rozsáhle porušuje smlouvu o strategickém partnerství mezi ČR a Čínou uzavřenou v roce 2016. Identické dokumenty mají uzavřené Německo, Velká Británie, Francie nebo Itálie. Krokům, které činí někteří opoziční nebo regionální politici, se důsledně vyhýbají a v jejich politice nic podobného nenajdete,“ reagoval.

„Zájmy českých firem to výrazně poškozuje. Status quo, tedy zachování alespoň stávající komunikace a spolupráce mezi oběma zeměmi, jakkoliv nenaplňuje všechna původní očekávání, je nyní již jen na jménu prezidenta. V současné době to celé stojí výhradně na osobním přátelství mezi prezidentem Zemanem a prezidentem Si Ťin-pchingem. Přes zpochybňování různých sinologů, kteří nikdy nebyli v Číně, tam prezident Zeman požívá obrovský respekt a úctu,“ vysvětlil exministr.

Novinka ze Šanghaje a ohrožení PPF

Tvrdík si myslí, že z tohoto důvodupovažuje Česko za velmi problematického partnera, což by mohlo představovat pro české firmy jistý problém. Právě pro ně byl totiž hlavní nadějí vztah mezi čínským a českým prezidentem. Tento vztah je ale nyní kvůli prohlášení Zemana ohrožen.

V neposlední řadě se Tvrdík věnoval tomu, že se tato vzájemná krize bezprostředně týká i již zmiňované skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Pro rozvoj a fungování PPF je totiž trh Číny zásadní. Loni se však této skupině nevydařil plánovaný vstup na burzu v Hongkongu.

Celou situaci ještě stěžuje i fakt, že se dnes objevila informace o tom, že Šanghaj pozastavila oficiální styky s Prahou. Stalo se tak poté, co české hlavní město podepsalo partnerskou smlouvu s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí.

Daná partnerská smlouva, která se týká ekonomické, obchodní a kulturní spolupráce, byla podepsána v pondělí. Svým podpisem ji stvrdil pražský primátor Zdeněk Hřib a starosta tchajwanského hlavního města Tchaj-peje Kche Wen-če. Hřib uvedl, že je daná smlouva apolitická a dodal, že obě města spojuje demokratické hodnoty, úcta k základním lidským právům i aspirace na nejlepší IT města ve svém regionu.

Připomeňme také, že nedaleko Šanghaje se nachází výrobní závod české automobilky Škoda Auto. Změna ve vztazích k horšímu se ale týká i čínských firem v Česku.