Turecko, Kypr, daně a sociální nerovnost. Konečná dala domácí úkoly EU

„Když Turecko zbaběle zaútočí na Sýrii, aby mohlo vyvraždit Kurdy, a USA nerušeně páchá atentáty mimo své území, strčí EU hlavu do písku,” vytýká Konečná ve svém úterním článku.

To z jinak velmi hlasité EU, která se snaží v mezinárodní politice navyšovat svoji moc, dělá podle europoslankyně pokrytce a velmi slabého hráče, který se nedokáže angažovat ve věcech, které mají pro ni značný význam.

„EU ujel v mnoha mezinárodních otázkách dneška vlak natolik, že není v současné konstelaci možné ho dohonit,” píše.

Takže co musí podniknout Evropská unie, aby významně zvedla svou prestiž a sebevědomí? Krátce vám představíme seznam úkolů Kateřiny Konečné pro EU.

Za prvé, EU by měla sáhnout k vlastní institucionální proměně, která by měla spočívat i v tom, že EU svým občanům více naslouchá. „Jedním ze způsobů, jak toho docílit, jsou evropské občanské iniciativy, které by měly vybudovat most mezi občany a EU a dát lidem možnost navrhovat legislativu,” uvedla Konečná.

Dále, v návaznosti na scénáře budoucího vývoje by si měla EU podle ní uvědomit, že v rámci honby za jednotným trhem zcela zapomněla na sociální stránku věci a dnes vidíme propastný rozdíl mezi životní úrovní některých regionů, ale i mezi starými a novými členskými státy.

„EU musí tedy začít řešit sociální nespravedlnosti na svém území,” píše europoslankyně.

Další podtitulek zní „EU se nenechává obcházet”, v němž Konečná píše o tom, že Evropská unie přichází o velké množství firemních daní.

„Organizace Glopolis odhaduje, že Česká republika přichází v daňových rájích o 21 až 57 miliard korun ročně. Proč by jiní hráči neměli EU a její členské státy obcházet v mezinárodní politice, když to korporace dělají dnes a denně,” ptá se autorka článku.

V následujícím úkolu stojí otázka, která se týká situace s Kyprem. „Jak může EU akceptovat, že je část jejího území okupována a ještě ke všemu zemí, která se čím dále více vzdaluje demokratickému ideálu?“ ptá se politička a hned sama na ni odpovídá: „Kypr musí být sjednocen a turecká okupace ukončena, jinak bude EU pro smích”.

Poslední úkol Kateřiny Konečné spočítá v tom, že Turecko by nemělo být stále kandidátskou zemí do EU.

„Na rozdíl od NATO si EU uvědomí, že je nemožné označovat za spojence někoho, kdo jím zcela očividně není. Je sice nutné udržovat se všemi dialog, ale není třeba předstírat přátelství, kde není a nemůže být. Turecko pod Erdoganem není spojencem EU a neváhá činit kroky, které jdou proti zájmům EU (viz turecko-libyjská námořní dohoda). Jelikož chce být EU brána vážně, měla by bránit svoje zájmy a vymezit se proti těm, kteří podnikají kroky proti ní,” tvrdí autorka.

Konečná také poradila EU, jak se chovat v otázce Katalánska a Brexitu, dotkla se témat oznamovatelů, kteří odhalují informace ve veřejném zájmu a odlesňování v Rumunsku, kde v průběhu roku 2019 došlo kvůli tzv. těžařské mafii k úmrtím několika lesníků, bránících rumunský prales před nelegální těžbou.

Závěrem Konečná tvrdí, že některé z těchto úkolů je nutné řešit i na mezinárodním poli, ale jedná se primárně o problémy, které souvisejí s vnitřní podobou a fungováním EU a jsou tedy vnímány v první řadě jako evropský interní problém.

„Věřím, že pokud chce EU zlepšit svoji pozici a dokázat na mezinárodním poli svou sílu, musí tuto sílu v sobě nejdříve objevit a k tomu jí právě mohou posloužit mnou představené úkoly,” uzavírá věc europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.