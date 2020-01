Trikolóra mimo Sněmovnu? Kavárna jásá. Čarování s čísly, reagují ve straně

Středisko empirických výzkumů STEM realizovalo v prosinci volební průzkum, který přinesl zajímavé výsledky. Stejně jako i v předchozích výzkumech by ve volbách zvítězilo ANO premiéra Andreje Babiše. Některé strany by se však do Sněmovny vůbec nedostaly… Které z nich máme na mysli?

Prosincový průzkum byl realizován metodou osobních rozhovorů (face-to-face) na reprezentativním souboru obyvatel ČR starších 18 let. Probíhal ve dnech 29. 11. – 10. 12. 2019. Podle dostupných informací byly respondenti vybráni kvótním výběrem a celkem odpovědělo 1083 respondentů.

Na stránkách, kde byly následně výsledky průzkumu zveřejněny , se uvádí, že byl výzkum proveden zanedlouho po tom listopadovém a znovu tak ukázal, jak nejisté je postavení malých stran. Vyplývá z něj však, že v prosinci by se do Sněmovny dostalo všech devět nynějších stran. Absolutním vítězem by bylo hnutí ANO s výsledkem 33,6 %. Druhé a třetí místo by si mezi sebe rozdělili Česká pirátská strana a ODS , se shodným výsledkem 12,3 %.

Do Sněmovny, kam je potřeba pětiprocentní hranice, by se pak dostaly strany KSČM (8,2 %), ČSSD (6,4 %), KDU-ČSL (6,4 %), TOP 09 (5,8 %), SPD (5,6 %) a STAN (5,5 %). O poznání hůře však dopadli Svobodní i Zelení (1 %), ale především hnutí Trikolóra se ziskem 0,5 %.

To je pro nedávno vzniklé hnutí Václava Klause ml. poněkud šok, jelikož v některých dřívějších volebních modelech se hnutí blížilo pěti procentům. Na portálu STEM se uvádí, že „nástup Trikolory se nesl na vlně mediální pozornosti“, ale „nyní v odpovědi na otevřenou otázku je její postavení slabé“.

Reakce na výsledky průzkumu

Výsledky daného průzkumu nenechaly některé jedince chladnými. K tomu, jak prosincový průzkum agentury STEM dopadl, se vyjádřil také občanský aktivista Tomáš Peszynski.

„Tak tenhle průzkum zohledňuje druhou Letnou a zvolení Markéty Pekarové Adamové jako předsedkyně TOP 09. A je třeba objektivně přiznat, že ani jedno náladu voličů nijak neovlivnilo. Ale přesto tu je jedna dobrá zpráva. Nafouknutá bublina Trikolóry zdá se splaskla a máme tady Realisty II,“ okomentoval věc.

Dále na výsledky reagoval na svém Facebooku někdejší šéf CzechInvestu a člen hnutí Miroslav Křížek.

„0,5 % z 6,5. I kdybychom zbyli jen dva, já budu jedním z nich,“ uvedl a dodal: „A teď vážně. Neměli jsme žádný politický skandál, lidé o nás slyší stále více, pracujeme v krajích, začíná fungovat profesionální marketing, místní organizace nám vznikají jako houby po dešti. Vážně si máme lámat hlavu s tím, kam ‚zázračně‘ během 2 měsíců včetně Vánoc zmizelo 90 % našich voličů? Kdyby zmizelo 10 %, znepokojovalo by mne to. Takhle je to v kategorii čarování s čísly.“

Dále napsal, že pracují dál a výsledky se dostaví. „Jedině tvrdou prací a odhodláním věci napravit a změnit totiž dokážeme našim voličům, že to myslíme vážně. Hodně odvahy a odhodlání říkat věci tak, jaké skutečně jsou,“ završil své vyjádření.