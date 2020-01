Objeví se ve vesmíru české datové družice? Vojenské zpravodajství a příslušná centra mají plán

Podle nejnovějších informací by Česko mohlo v dohledu několika let vyslat do vesmíru vlastní družice, které by fungovaly ve prospěch aliančního satelitního centra SATCEN ČR. Provozovatelem daného centra je přitom česká tajná služba Vojenské zpravodajství (VZ). Informovalo o tom ČTK.