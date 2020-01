„Máma je táta, Gréta má pravdu, Ahmed je tu doma.“ Okamura připustil, jak by mohl vypadat nový sluníčkářský slabikář EU

Šéf Svobody a přímé demokracie na své facebookové stránce večer 14. ledna sdílel nový „sluníčkářský slabikář EU”, kdy na modré vlajce Evropské unie uvnitř hvězdného kruhu vidíme: „Ema má burku, Máma je táta, Gréta má pravdu, Ahmed je tu doma, Ó my se máme…”

Tímto obrázkem Okamura zase upozornil na evropskou migrační krizi, jejíž důsledky ohrožují bezpečnost občanů EU a nutí například Švédy k emigraci ze své země do Polska. Poslankyně za SPD Karla Maříková nedávno již sdílela video, na kterém je zachyceno, jak muslimové v Německu skandují hesla „Heil Hitler“ a „Alláhu akbar“.

Není žádným tajemstvím ani to, že EU podporuje sňatky homosexuálů. Před rokem ale analytické centrum Sanep zveřejnilo statistické údaje, dle nichž však tři čtvrtiny Čechů nesouhlasí s uzákoněním manželství homosexuálů. Loni o tom psal místopředseda SPD Radim Fiala. Premiér Andrej Babiš se však v dubnu loňského roku vyjádřil, aby sňatky homosexuálů byly uzákoněny. Zákon ale pozastavuje odpůrce prezident Zeman.

Pod včerejším příspěvkem Tomia Okamury se objevilo mnoho komentářů. Jeden z nich zní: „Já jsem stále názoru, že Ema má mísu, máma je máma, Gréta je blbá a Ahmed tu doma nikdy nebude a aby to tak zůstalo” nebo „Takhle je to k smíchu. Nicméně realita by byla k pláči“. V převážné většině komentující podpořili politika v tom, že jsou proti takové budoucnosti, která se předvádí v „novém sluníčkářském slabikáři EU“.

Syřan Amhed v Německu chce mít 20 dětí

Místopředseda strany SPD Radim Fiala se tento týden podělil o reportáž německého televizního magazínu Spiegel z Hamburku, která byla natočena před dvěma lety v únoru 2018. Novináři navštívili rodinu syrských uprchlíků v Hamburku. Pod jednou střechou žije hlava rodiny, jeho dvě manželky a šest dětí, sedmé je na cestě. 32letý Amhed utekl s rodinou ze syrského Aleppa v roce 2015 a přes Řecko a Turecko dorazil do Německa.

V reportáži bylo uvedeno, že Amhed má ještě jednu manželku a ta čeká na cestu do Evropy. Muž se také hodlá ještě podstatně rozšířit, 10-20 dětí podle něj není problém, potřebuje pouze větší dům. Na závěr rozhovoru uprchlík poděkoval „mama Merkelové“ a Němcům. S novináři komunikoval v arabštině.