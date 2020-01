Maďarsko se postavilo proti Sorosovi a naštvalo tím EU. Musíme se společně vzepřít diktátu Bruselu, vyzývá Fiala

Český politik poukázal na to, jak EU podle něj pokračuje ve svém tažení proti neposlušným státům. Jako příklad uvádí to, že „dle brežněvovského vzoru pošlapává suverenitu Maďarska a Polska“. O co konkrétně se ale jedná?

„Na Maďarsku ji vadí, že chce omezit vliv politických neziskovek, které podporují imigraci, na Polsku soudní reforma, kterou prosazuje vlastenecká polská vláda. Podobný zákon jako Maďarsko navrhlo i hnutí SPD. Je vidět, že Brusel podporuje a chrání sluníčkářské neziskovky (mnohdy financované George Sorosem), které chtějí naše země zničit masovou imigrací,“ míní.

Zároveň Fiala vyzývá, abychom se společně vzepřeli diktátu Bruselu. Příznivcům slibuje, že když SPD podpoří ve volbách, pak bude naše země znovu svobodná. Následně se vrací k objasnění situace v sousedních zemích.

Na základě zdrojů z ČTK připomíná, že maďarský zákon omezující zahraniční financování nevládních organizací podle generálního advokátního Soudního dvora EU porušuje právní předpisy Evropské unie.

„Maďarsko před třemi lety zpřísnilo dohled nad organizacemi financovanými ze zahraničí. Ty, jejichž roční příspěvek překročí 7,2 milionu forintů (546 tisíc korun), se musejí povinně registrovat a také zveřejňovat podrobnosti o svých dárcích,“ podotýká.

Pošlapávání nezávislosti států EU

„Pojem „právní stát“ se v Evropské unii stal novou Brežněvovskou doktrínou omezené suverenity. Toto pošlapávání nezávislosti států EU má na starosti eurokomisařka Věra Jourová z ANO. Hnutí SPD odmítá, aby se Evropská unie vměšovala do věcí suverénních států,“ uvádí.

Fiala také píše, že Evropská komise v úterý požádala Soudní dvůr EU, aby předběžným opatřením zastavil práci disciplinární komory nejvyššího polského soudu.

V této souvislosti navíc poukazuje na to, že poslanci SPD nedávno navrhli zákon, prostřednictvím kterého by neziskové organizace směly dostávat peníze ze zahraničí výhradně bezhotovostně. Znamenalo by to tedy, že částky převyšující 5000 eur (zhruba 127 500 Kč) by musely vést na zvláštním účtu, který umožňuje veřejnou kontrolu. Přitom by se dané opatření netýkalo členských příspěvků.

„Byl by tak zřejmý dárce peněz. Cílem tohoto návrhu je, aby všechny příjmy nad tuto částku musely být vedeny na transparentních účtech. Je legitimní, aby veřejnost znala původ prostředků, které organizace získávají od zahraničních dárců,“ vysvětluje účel tohoto návrhu zákona.

Fiala ještě podotýká, že úprava primárně nesměřuje na zájmové organizace, které jsou založeny výhradně na členském principu a které jsou v českém neziskovém sektoru nejpočetnější (např. myslivecká jednota, Sokol, zájmoví sběratelé a další), z nichž některé mohou mít také zahraniční členy.

Naopak – hnutí SPD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným lidem. Dlouhodobě ale vyzývá k ukončení dotování takzvaných „politických neziskovek“ z veřejných peněz, a zejména těch, které jsou napojeny na finančníka a neomarxistického globalistu George Sorose.

„Evropská unie nám chce vnucovat sluníčkářský neomarxismus jako státní ideologii. To hnutí SPD naprosto odmítá. Odmítáme omezenou suverenitu, kterou prosazuje Brusel společně s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Hnutí SPD diktát Bruselu odmítá a ukazuje se, že je EU nereformovatelná,“ píše v závěru a opět prosí o podporu, aby se ČR dostalo z „unijního žaláře národů zpět na svobodu“.

„Maďarsko dělá moc dobře, co se týče neziskovek. A měli bychom mít takový přehled u všech neziskovek i u nás,“ myslí si jeden z uživatelů.

Co se týčena jeho příspěvek, byly různé. Lidé však vesměs s jeho názorem a chováním sousedních zemí souhlasili.

Zaznělo i několik názorů na unii. „EU je pro národy sebevražedná organizace,“ psala jedna komentující.

Pár jedinců se vyjádřilo také na adresu eurokomisařky a nebrali si servítky: „Ta Jourová asi není z České republiky. Nechápu, proč jede proti své vlasti. Asi to má někým nařízené a navíc to sype. Je to zrádcovská hyena.“